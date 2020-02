Fani y Christofer de 'La isla de las tentaciones', estrenan 'A pesar de todo', su propio formato en Mediaset

Los protagonistas indiscutibles de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' han sido Fani Carbajo y Christofer Guzmán. Ambos entraron en el reality show presentado por Mónica Naranjo y producido por Cuarzo Producciones para intentar reforzar su relación, peor lo que no esperaban es que estaba iba a romperse en apenas unos días. La chica no tardó demasiado en serle infiel a su pareja y este decidió abandonar el concurso solo, decidido a no ver más a la que hasta entonces fue su amada. Ambos nos regalaron muchos momentos en los que el drama, las lágrimas y también la pasión y el amor fueron protagonistas.

Fani y Christofer en 'La isla de las tentaciones']

Pero todo cambió seis meses después. En el epílogo especial de 'La isla de las tentaciones' emitido este jueves 13 de febrero se confirmó lo que era un secreto a voces: Christofer y Fani han vuelto. En una extensa entrevista con Mónica Naranjo, Fani explicó que al salir de la lista "llegué a mi casa, necesitaba estar sola... y me di cuenta de que lo echaba mucho de menos". Es por ello que la chica empezó a buscar a Christofer, iniciando así un proceso de reconciliación que terminó dando sus frutos. "Se dio cuenta de su fallo y de lo mucho que estaba arrepentida, y de quién es realmente el amor de su vida", afirmó muy feliz el chico, al darse cuenta que había recuperado a la que considera "mujer de su vida".

Así será su canal propio

Pues bien, tras esta reconciliación, mucho queda por saber de la pareja a partir de ahora. Por ello, Mediaset España ha decidido ficharles a ambos para protagonizar su propio formato en su plataforma de vídeos. Ambos conducirán 'A pesar de todo', un canal propio en el que los dos irán narrando su día a día. Veremos cómo están viviendo la inesperada fama que les ha llegado en este 2020, descubriremos sus manías, sus costumbres y también los detalles más íntimos de su relación. En definitiva, será un canal dedicado a conocer a fondo a la pareja de moda en el universo Mediaset. Su estreno está previsto para el lunes 17 de febrero en la web del grupo de comunicación.

¿Fani a 'Supervivientes 2020'?

Este viernes 14 de febrero, 'Supervivientes 2020' anunciará a su decimoquinta concursante en 'El debate de las tentaciones'. Los responsables del espacios lanzaron las dos pistas correspondientes a esta persona y sin duda, parece claro que la que será anunciada es Fani. Por un lado, en la primera pista podíamos leer "el nombre más famoso del mundo", algo que parece hacer referencia al ya famoso "¡Estefanía!" que gritó Christofer al descubrir la infidelidad de esta con Rubén mientras que la segunda pista era la imagen de una manzana mordida, el que ha sido el símbolo del espacio. Si finalmente esto se confirma es posible que 'A pesar de todo', el formato de ambos, pase a estar conducido únicamente por Christofer el tiempo que su novia esté en Honduras.