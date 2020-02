Christofer explota su fama tras 'La isla de las tentaciones' y firma su primer bolo en una discoteca

No hay mal que por bien no venga. Eso ha debido pensar Christofer Guzmán tras su convulso paso por 'La isla de las tentaciones'. El chileno se presentó al reality para reforzar su relación de siete años con Fani Carbajo, pero se ha acabado convirtiendo en protagonista por causas muy diferentes. A estas alturas no hay -casi- nadie en España que no haya visto sus gritos desconsolados de "¡Estefanía!" corriendo por la playa, pero Christofer parece decidido a sacarle partido a tan doloroso recuerdo.

Christofer abandonó 'La isla de las tentaciones' tras su cara a cara con Fani

Para empezar, este viernes 7 de febrero concederá su primera entrevista tras abandonar el reality en la última hoguera de confrontación, cuando Fani decidió quedarse con Rubén Sánchez y vivir hasta el final su experiencia en la isla. "Me has roto, no me merecía este daño gratuitamente", lamentó Christofer antes de despedirse de la que hasta entonces era su pareja. Ahora podrá explicar sus sensaciones en 'El debate de las tentaciones', el programa presentado por Sandra Barneda que dará comienzo a las 21:30h en Mitele Plus y a las 22:00h en Cuatro.

Más allá de su reaparición en un plató, Christofer comenzará pronto a explotar su fama fuera del reality. El día 15 de febrero llevará a cabo su primer bolo en un discoteca, la Pacha La Pineda de Salou. No estará solo, ya que el bolo lo completa Andrea Gasca, la exnovia de Ismael Nicolás, a quien fue infiel con Óscar en el transcurso del reality.

Acoso en su puesto de trabajo

Por si fuera poco con sus lágrimas en Costa Rica, el sufrimiento de Christofer se ha visto acrecentado en las últimas semanas. Con la emisión de las imágenes de la infidelidad de Fani y su viral reacción, se propagó en redes sociales el #EstefaníaChallenge. Varios tuiteros colgaron sus propios vídeos imitando al concursante gritando "¡Estefanía!" por la calle. Además, algunos cruzaron la línea de la intimidad y se presentaron en su lugar de trabajo, un restaurante en el que acosaron al joven burlándose de su paso por el programa. La situación le obligó a ausentarse de su puesto durante unos días.