Las emotivas despedidas de los participantes y sus citas en 'La isla de las tentaciones' antes de la final

*En elaboración

La noche del jueves 6 de febrero, Telecinco emitió una nueva entrega de ' La isla de las tentaciones ', en la que los participantes se acercaron a la recta final del reality. Los miembros de las cinco parejas protagonistas tuvieron que escoger un soltero con quien pasar el último día en el paraíso, antes de reencontrarse con sus parejas en la hoguera final.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' junto a sus respectivos solteros antes de la despedida

"No te quiero ver triste. Hemos estado muy bien. Parece una despedida de 'hasta nunca'", pidió Rubén, durante su encuentro con Fani Carbajo, quien acabó abrazándolo, emocionada. "Me da tanta pena que se acabe esto", lamentó Carbajo, antes de señalar que se había acostumbrado "en tan poco tiempo" a pasar casi todo el día junto a él. "No lo vamos a volver a vivir de esta manera tan intensa", manifestó Fani, tras lo cual aseguró estar "muy triste, porque aquí ha terminado mi relación de siete años con Christofer Guzmán", mientras que su cita confesó que "para mí no es una despedida, es un 'hasta luego'". Una idea con la que coincidieron Lewis Leadbettery Susana Molina en su despedida, donde el soltero le dio las gracias "por todos los buenos recuerdos que me llevo, me lo pasé súper bien y te deseo todo lo mejor". "Ha sido muy guay, me ha gustado compartirlo contigo", reconoció Molina, antes de despedirse con un abrazo.

"Quiero que, en la hoguera, hagas lo que sientas de corazón", declaró por su parte Óscar, ante una emocionada Andrea Gasca. "Ya sabes que actuaré en base a mis sentimientos. Siempre me ha gustado que me entiendas y me dejes mi espacio y que, pase lo que pase, quiero seguir teniendo lo que sea contigo, aunque sea amistad", reconoció Gasca, tras lo cual señaló ante las cámaras que "todavía no tengo clara mi decisión, porque necesito ver a Ismael Nicolás para aclarar mis sentimientos". "Sé que si todo sale como quiero, ya no te vuelvo a ver", confesó Fiama Rodríguez, con voz ahogada, en su despedida con Joy, de quien alabó su trato hacia ella. "Sé que soy egoísta, pero para mí lo perfecto sería salir de aquí con Fiama, tener algo serio", confesó el soltero, ante las cámaras. "Me da pena separarme de ti y no saber si te voy a ver después. Creo que eres una chica increíble", reconoció Jusseth, antes de asegurar a Adelina Seres que "puedes contar conmigo para lo que quieras". "He conocido a una persona muy noble, muy educada, pero también tiene ese toque pícaro que me gusta mucho", elogió Adelina, a solas, tras una amistosa y cálida despedida con el soltero.

Muy agradecidos

Mónica Naranjo anuncia la hora de las despedidas ante los chicos y las solteras en 'La isla de las tentaciones'

En el caso de las chicos, Ismael se mostró muy agradecido con Andrea "por el apoyo que has sido para mí, sobre todo en la situación tan complicada que he vivido", dadas las imágenes que había visto entre su novia y Óscar. "Lo único que te pido es que pienses bien la decisión que vas a tomar y que yo siempre voy a estar aquí", manifestó la soltera, sonriente, quien ante las cámaras confesó sentir "mucha pena al separarme de él, no le quiero perder". "Estoy súper triste", reconoció Katerina en su despedida con Gonzalo Montoya, con quien se había mostrado muy cercana desde el principio. "Lo que siento por Gonzalo es muchísimo amor. Se ha convertido en una persona tan importante para mí en tan poco tiempo, que me parece irreal", declaró la soltera ante las cámaras. "Gracias porque sé que fácilmente podrías ser la única que podría tocar mi corazón muy hondo, por haberme hecho una persona segura", manifestó Montoya, emocionado.