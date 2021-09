La noche del miércoles 22 de septiembre, 'La última tentación' emitió su segunda entrega en Telecinco, en la que se pudieron ver nuevas imágenes de la convivencia entre sus participantes. Durante la cita, Óscar Ruiz sacaba a la luz el hecho de que estaba al tanto de que Andrea Gasca había sido infiel a su pareja con Manu González. El asunto saltó en la otra villa cuando, durante una conversación entre Roberto de la Cruz, Alejandro Bernardos y Christofer Guzmán, este confesaba al primero que estaba al tanto de dicho rumor, lo que terminó hundiendo a De la Cruz.

Roberto rompe a llorar al hablar con Sandra Barneda sobre Andrea en 'La última tentación'

"Me han llegado rumores de que Andrea y Manuel se conocieron hace una semana, antes de entrar a 'La última tentación' y que se habían enrollado", declaraba Ruiz, en una conversación con Fani Carbajo, para después apostar por que "si ha hecho eso y ha vuelto a poner los cuernos a su pareja actual, significa que Andrea no ha cambiado nada". "No voy a decir nada, pero aquí alguno lo va a soltar seguro", reconocía el soltero, ante lo que Carbajo admitía que "yo no voy a decir nada tampoco porque es mi amiga". De hecho, Ruiz señaló que "lo sabe todo el mundo", justo antes de que el programa mostrara cómo el tema surgía en Villa Luna, donde estaba De la Cruz, pareja de Gasca, charlando con sus dos compañeros.

"Al cien por cien yo no confío en ella y más tras su paso por las dos temporadas anteriores", confesaba el madrileño, sin tapujos, momento en el que el novio de Carbajo reconocía que "yo te veo rayado y a mí me han llegado cosillas". "Ha estado con una persona en Ibiza. Me sabe fatal decírtelo", añadía Guzmán, mientras De la Cruz lo animaba a desvelar lo que sabía. "Me han dicho que Andrea se estuvo enrollando con Manuel", soltó finalmente el aludido, quien se apresuró a matizar que "no sé si es verdad, no tengo pruebas, pero la gente habla". "Claro que es verdad. Me dijo que se fue con sus amigas y que iba gente del programa. Se fue criticándolo y vino halagándolo", replicaba De la Cruz, entre dolido y enfadado, para después manifestar que "a mí no me cuadran los papeles, yo tampoco soy tonto".

¡¡BOMBA!! ???? Roberto se cree el rumor de que Andrea tuvo algo con Manuel una semana antes del programa



???? #LaÚltimaTentación2 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/wq1BgI2V01 — La Última Tentación (@islatentaciones) September 22, 2021

"Me siento vacilado y engañado"

"Es verdad que conocí a Manuel en Ibiza. Yo tenía una imagen equivocada de él y la verdad que hubo atracción por parte de los dos, hubo tonteo, pero yo tengo pareja", declaraba por su parte Gasca, ante las cámaras. Tiempo después, Sandra Barneda visitaba a De la Cruz y sus compañeros de Villa Luna, momento en el que el madrileño admitía sentirse "desilusionado" después de conocer la infidelidad de Andrea. "Todavía no puedo confirmarlo, porque no he tenido una conversación con ella", confesaba el novio de Gasca, antes de afirmar que "si fuera verdad, que se olvide de mí para siempre".

Asimismo, De la Cruz admitió que se imaginaba lo que había pasado e incluso le había preguntado a la catalana al respecto: "me dijo que nunca iba a tener nada con Manuel". El madrileño pudo ver imágenes de lo que ocurría con su novia y el resto de participantes del reality, junto a sus compañeros, entre las que pudo escuchar cómo Gasca aseguraba haber estado "más enamorada de Ismael que de Roberto". "Pues para estar enamorada de Ismael, mira lo que hizo aquí. Así que no me quiero ni imaginar lo que me va a hacer a mí", soltó De la Cruz, antes de romper a llorar. "Por parte de Andrea, me siento vacilado y engañado", confesó el madrileño, sobre la infidelidad de su pareja, que no tardó en ser confirmada a lo largo del programa. Sobre todo cuando, tras la llegada de González a Villa Playa, el flirteo entre él y Gasca crecía de forma descarada.