Christofer había pedido matrimonio a Fani antes de entrar en 'La isla de las tentaciones'

Christofer Guzmán condecía su primera entrevista en televisión tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. Lo hacía en el debate del programa, 'El debate de las tentaciones', pero prefirió no estar rodeado del público y hacerlo en un aparte con Sandra Barneda. En ella, el joven se abrió por completo con la presentadora, a la que confesó lo mucho que ha sufrido con su paso por el programa.

Christofer, en 'El debate de las tentaciones'

Eso es algo que sí ha podido ver la audiencia que ha seguido todas las emisiones, pero lo que no se sabía era un detalle que quiso compartir en esta entrevista: Había pedido matrimonio a Fani antes de entrar en 'La isla de las tentaciones'. La revelación la hacía después de que Barneda le preguntase por ese momento en la hoguera de confrontación en la que exigió a su pareja que se quitase el anillo que llevaba puesto. "Para mí, simbolizaba una prueba de mi amor. Yo le pedí matrimonio", confesó. De hecho, él también decidía quitarse su anillo al llegar de la hoguera y dejarlo en la mesilla de noche su habitación en Villa Playa.

En su charla con Barneda hizo balance de lo que había sacado de la experiencia y, para su desgracia, nada fue bueno, desde la infidelidad de Fani hasta la mofa y escarnio que vive en la actualidad por el famoso momento corriendo por la playa al grito de "Estefaníaaaa". "Por lo sufrido, no está compensado", apuntó. No obstante, reveló que, si retrocediese al pasado, sí que volvería a ir, ya que era el "deseo" de su pareja y él nunca se habría interpuesto en un sueño de Fani, la cual, por cierto, no tenía muy claro si repetiría experiencia cuando se le preguntó en una entrevista posterior al programa.

Lo que no se vio de Gonzalo

Gonzalo ha sido uno de los más criticados por su paso por el programa. Sin embargo, Christofer sacó a la luz un detalle que había tenido su compañero con él en el programa. "No quería dormir porque por las noches me veían las imágenes de Fani", se arrancaba el joven, "así que un compañero se quedaba conmigo hasta que me dormía. Gonzalo". Esta revelación emocionó a Fernando Montoya, su hermano gemelo y defensor en plató, que quiso hacer ver al público que esta es una cara que no siempre se ve de él y que se debería valorar más.