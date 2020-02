'La isla de las tentaciones': Lágrimas y tensión en el reencuentro final de las parejas

Los participantes de 'La isla de las tentaciones' ya han finalizado su relación con todos los solteros y solteras. Telecinco emitió este jueves 6 de febrero una nueva entrega del reality, en la que se percibía un agridulce sabor a despedida, pues tuvieron lugar las últimas citas entre tentados y tentadores. Esta vez en un hotel de lujo y durante 24 horas. El siguiente paso es el reencuentro entre las parejas, que volverán a verse en una hoguera final, donde decidirán irse solos, juntos o acompañados de un nuevo amor, el próximo martes 11 de febrero a las 22:40 en Cuatro.

Andrea e Ismael, en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

De esta forma, los espectadores podrán conocer el desenlace tras más de dos semanas de convivencia en Villa Playa y Villa Montaña. Sabrán si Adelina Seres acepta continuar su relación con José Sánchez pese a sus inseguridades, si Susana supera los comportamientos de Gonzalo, si Ismael Nicolás y Andrea Gasca se perdonan sus respectivas infidelidades, y si Fiama Rodríguez y Álex Bueno aclaran la polémica del montaje.

En el avance emitido por Telecinco al final del programa del jueves pueden apreciarse las primeras imágenes del reencuentro, donde todos los participantes visten elegantes. La tensión se palpa entre Susana y Gonzalo. El sevillano comenta: "Susana, me estás asustando", a lo que ella responde: "que te calles", en un aparente estado de nervios. Andrea, por su parte, derrama algunas lágrimas, dando a entender que Ismael no quiere continuar con su relación. No obstante, parece que el joven está en modo conciliador: "Has hecho lo que has sentido, no te sientas culpable por nada", expresa en el avance.

Más tranquilidad se respira en el reencuentro entre José y Adelina, que parecen más cercanos y receptivos, pues su relación no se ha visto muy salpicada a lo largo del reality. Tan solo queda solventar las inseguridades y la desconfianza del policía hacia su pareja. Fiama, por su parte, quiere aclarar el supuesto montaje ideado por Álex: "Primero quiero que me expliques algunas cosas". Y Rubén Sánchez decidirá si acepta iniciar una relación con Fani Carbajo tras la ruptura de esta con Christofer Guzmán.

Esto no acaba aquí

Sin embargo, este no será el último programa emitido por Mediaset, sino el penúltimo, pues el próximo jueves 13 de febrero habrá una nueva entrega del formato, grabada este enero, en la que las parejas volverán a encontrarse para valorar el actual estado de su relación. Además, Christofer concede este viernes una entrevista en 'El debate de las tentaciones'. Por último, existen rumores de que Fani será una de las concursantes de la próxima edición de 'Supervivientes', lo cual significa que a las tramas iniciadas en el programa presentado por Mónica Naranjo les queda todavía un largo recorrido.