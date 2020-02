Christofer, arrepentido de participar en 'La isla de las tentaciones': "Por lo sufrido, no está compensado"

La noche del viernes 7 de febrero, Cuatro emitió 'El debate de las tentaciones', en el que se mostró la primera entrevista de Christofer Guzmán tras la emisión de su paso por 'La isla de las tentaciones', programa que acabó abandonando después de ver imágenes de su pareja, Fani Carbajo, con Rubén. "Ha sido grabada porque él ha pedido no estar en directo", explicó Sandra Barneda al hablar de la entrevista, tras lo cual señaló que, para Christofer, no era "fácil moverse en un plató de televisión".

Sandra Barneda entrevista a Christofer tras 'La isla de las tentaciones'

"De alguna manera me siento más cómodo, porque a mí esto no me agrada mucho. No se me da bien estar delante de las cámaras", explicó Guzmán sobre su decisión, tras reconocer que su situación con Fani en el programa "ha sido muy difícil para mí, por no decir la peor época de mi vida". Además, Christofer rechazó que se emitieran imágenes en la entrevista, dado que "ya lo he vivido" y confesó que "me he querido mantener al margen de todo", por lo que no había visto el programa. "Quien más me preocupa es mi familia, mi madre, mi hermana", reconoció Christofer, tras lo cual respondió a la cuestión de por qué había participado en el reality. "Era el sueño de mi pareja. No fui obligado ni forzado. Soy el primero que si tienes un sueño, te apoyo", confesó el exparticipante, quien admitió arrepentirse de haber formado parte de la edición, dado que "por lo sufrido, no está compensado".

"Estaba tan seguro de mí mismo y de ella... todo el tiempo que hemos estado juntos no me ha dado nada para desconfiar de ella", recordó Guzmán. Barneda quiso saber entonces cómo vivió el momento de su huida al grito de "¡Estefanía!", tras lo cual decidió no ver más imágenes de su pareja, del cual Christofer criticó que "lo enfocan a ella, no a mí, a ese dolor que tuve". "Ese día es el peor de mi vida. Es como si algo dentro, se rompiera. Me quería morir", declaró Guzmán. "La única conclusión que me queda es que llegas a un sitio paradisíaco y desconectas de tal manera que se te olvida todo", opinó Guzmán, al respecto de lo que podría haberle ocurrido a Fani en el reality. "Decido no ver más porque como sufrí tanto ese día... me destrocé tanto, ya no podía más. No dormía, no comía", explicó Christofer, antes de confesar que no quería irse a la cama "porque se me venían las imágenes", por lo que recibía el apoyo de sus compañeros, especialmente de Gonzalo Montoya.

"Soy humano y sentía rabia también"

Christofer, al borde del llanto en su primera entrevista tras 'La isla de las tentaciones'

"No es que quisiera esconderme, es que me he mostrado como soy. No me da vergüenza ya y menos por una situación así", reconoció el exparticipante del reality, antes de recordar la hoguera de la confrontación con Carbajo. "No me esperaba en ningún momento todo lo que me dijo. Fani tendrá muchas cosas malas, pero también buenas", confesó Christofer, quien señaló de Carbajo que "nunca mira el lado bueno de las cosas, siempre mira el lado malo". "Fui a esa hoguera con la ilusión de que me explicase el por qué y decirle: 'bueno, es una etapa que ha pasado y te perdono'. Obviamente, te perdono pero no se olvida", reconoció Guzmán, tras lo cual confesó que ese día "evitaba mirarla, porque lo hacía y me decía: 'la amo'". "Y me daba mucha pena", añadió Christofer, con voz ahogada.

"Soy humano y sentía rabia también por dentro. Quería que se fuese. Quería romperle el sueño", confesó el exparticipante, al recordar su marcha del programa, después de admitir que "me fui ese día muy entero, pero al llegar a Madrid, me derrumbé". "Cuando me marché, lo último que quería era verla. Quería olvidarla a toda costa, no quería saber nada de ella", reconoció Christofer, tras lo cual matizó que "me fue imposible, porque a pesar de todo la sigo queriendo". "A día de hoy, estoy bien. Pero no ha sido un camino fácil, he estado muy mal", admitió Christofer, antes de que Barneda le preguntó por lo que pensaba de la posible reacción de la gente. "Lo que me digan, no es por faltar al respecto, me da igual. Solo me importa lo que pienso y siento yo", respondió el exparticipante, tras lo cual declaró que "me queda esa conversación pendiente, pero tampoco sé si la quiero tener".