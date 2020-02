Christofer, de 'La isla de las tentaciones', sorprende sometiéndose a un retoque estético

Christofer Guzmán, uno de los protagonistas indiscutibles de 'La isla de las tentaciones', ha decidido ponerse en las manos de un profesional para modificar un aspecto de su rostro con el que no se encontraba conforme. El televisivo ha recurrido a la medicina estética para decir adiós a las ojeras que sombreaban su mirada y así ha querido compartirlo través de su cuenta de Instagram.

Christofer Guzmán, en su canal de la web de Telecinco

"He venido aquí, a Clínicas Love, para tratarme la eliminación de ojeras. Quiero quitarme esta mirada que me dicen que tengo triste. Así que he venido a las mejores manos para que me puedan ayudar y ponerme esa mirada más alegre", ha explicado en uno de sus stories, donde aparece de pie junto al nombre del centro madrileño, que está especializado en cirugía plástica y medicina estética.

La clínica también ha compartido a través de su cuenta de Instagram la primera intervención a Cristofer, que aparece tumbado en una camilla mientras el doctor Gregorio Mendoza le inyecta con una jeringuilla una sustancia en los pómulos. "Este es el primer paso, así que ya os iré diciendo día a día, porque cada vez irá a mejor. Os iré diciendo cositas", explica dando a entender que seguirá compartiendo el proceso del retoque estético, del que seguro presumirá en el plató de 'Supervivientes 2020', donde defiende a su pareja y concursante Fani Carbajo.

Crhistofer y Fani abren las puertas de su hogar

No es la primera vez que Christofer ha querido hacer públicos aspectos que pertenecen a su vida privada, pues junto a Fani estrenó su propio canal en la web de Telecinco, 'A pesar de todo', donde la pareja mostraba todos los rincones de su hogar y presumía de lo enamorados que están. También quisieron compartir una emotiva carta escrita por el hijo de Fani y dedicada a su padrastro, mostrando el cariño que le tiene: "Gracias, Papá, por haberme ayudado a llegar hasta aquí".