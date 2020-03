Christofer es parado por la policía y el agente se declara su fan: "Anda, si es el de ¡Estefanía!"

El canal de de Christofer y Fani en la plataforma de Mediaset no ha perdido su ritmo habitual por la marcha de ella a 'Supervivientes 2020', sino que Christofer está intentando llevarlo lo mejor posible. Ahora, durante el aislamiento, está enseñando cómo lleva su casa perfectamente, acompañado de su sobrino y el hijo de Fani. De hecho, al joven se le ve tan suelto en el canal, que se ha abierto con el público a contar una divertida anécdota con un policía.

Christofer Guzmán

Se trata de una curiosa experiencia que vivía días antes, cuando volvía de una gala de 'Supervivientes 2020': "Eran las 3:30 cuando estábamos llegando a casa y nos paró la policía", empezaba a contar. Entonces, tanto él como el conductor bajaron sus ventanillas, para así pasar el control que se ha establecido como medida de seguridad para que la gente no se salte las cuarentenas.

"Cuando bajé la mía dice: 'Anda, si es el de ¡Estefanía!, y dije: 'sí, soy yo' y me contestan 'Ah, pues nada, siga adelante", contaba risueño mientras reconocía que es consciente de que se le conoce con ese sobrenombre. En ese momento ha recordado que él y el piloto no podían parar de reír. Pero ahí no había llegado el momento más "surrealista", porque los policías le pidieron una foto: "Antes de irnos me dice el copiloto: '¿Te importa hacernos un selfie así de fondo?'", a lo que asintió.

No ha sido el único

María Patiño contaba días antes en 'Sálvame' un caso parecido, pero algo menos cómico. La presentadora volvía a casa en taxi cuando la policía le daba el alto y ella tuvo que acreditar que volvía del trabajo. El problema mayor fue cuando no pudo acreditar que volvía a su casa, ya que su dirección actual no es la que refleja el DNI y tras la explicación, se salvó de una gran multa por poco.