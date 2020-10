La última cirugía plástica de Leticia Sabater para recuperar su mirada

La polifacética Leticia Sabater quiere protagonizar su particular versión de "El curioso caso de Benjamin Button" en este complicado 2020. Aprovechando la escasez de los bolos que suelen mantenerla en activo cada semana, la cantante quiere dedicar el año a realizarse todos los retoques estéticos posibles, cuyo postoperatorio no podría permitirse en su rutina habitual de conciertos por España.

Leticia Sabater en la serie 'Vergüenza'

Tras corregir su estrabismo, reconstruirse el himen y someterse a una liposucción para remarcar abdominales y gluteos, así como un blanqueamiento dental, Sabater se ha cometido a una nueva intervención quirúrgica para rejuvenecer su mirada a través de una blefaroplastia, según ha podido saber FormulaTV.

La operación consiste en la reparación quirúrgica de algunos signos de envejecimiento con la extirpación de la piel sobrante de los párpados superiores, así como con la eliminación de las bolsas grasas de los párpados inferiores. Tras la a intervención de una hora, realizada en la Clínica Menorca por el doctor Ángel Martín, la cantante se encuentra recuperándose en su domicilio para poder mostrar los resultados en unos días.

Eliminación de manchas

Pero no es el único retoque al que se ha sometido en esta ocasión, la intérprete de "La salchipapa" y "Vete pal carajo, tra, tra" también ha aprovechado para realizarse un tratamiento que elimina las manchas de la piel. De este modo, la polifacética catalana pretende rejuvenecer 15 años con estas intervenciones quirúrgicas para lucir un aspecto envidiable en su próximo videoclip. Esta Navidad, Sabater intentará sorprender de nuevo con una vuelta de tuerca a sus habituales villancicos, con un tema en inglés al estilo "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey.