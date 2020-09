Leticia Sabater y su "Salchipapa" saltan a la gran pantalla con "Cambio"

"¡Que ella es actriz, que se ha hecho cursos!", gritaría Paquita Salas si fuese la representante de Leticia Sabater. Aunque el gran público asocia a la polifacética cantante con su faceta de showoman mediática con realities como 'Supervivientes' o 'La casa fuerte', lo cierto es que cuenta con experiencia como actriz. A principios de los noventa formó parte del reparto de la serie "Taller mecánico", junto a Antonio Ozores y Florinda Chico, y en 2007 se metió en la piel de una funcionaria de prisiones para la película "Las 13 rosas", nominada a 14 categorías en los Premios Goya y ganadora de cuatro.

Leticia Sabater en el rodaje de "Cambio"

Más allá de sus recientes papeles en "Fronze" y 'Vergüenza', Sabater retoma su carrera interpretativa con un nuevo proyecto cinematográfico. La catalana acaba de grabar el cortometraje "Cambio", dirigido por Izan Cine y Eloísa Montesinos, en la localidad almeriense de Purchena. Una historia, basada en la vida del director y protagonizada por él, que profundiza en los problemas que se encuentran las personas transexuales al iniciar su transición.

La cantante pone el broche final al ritmo de "La salchipapa", interpretándose a ella misma en una secuencia crucial para el protagonista. "Se me rompe el coche y llamo a una casa para ver si me pueden ayudar a arreglarlo. Entonces, se sorprenden al ver que soy Leticia Sabater", explica la cantante a FormulaTV, que se muestra feliz por "estrenar mi nueva sonrisa, con las carillas". "Me han ofrecido cortos muchas veces pero siempre digo que no porque no me parecían lo suficientemente potentes. Pero 'Cambio' me gusta mucho por la temática, muy desconocida para el gran público que no sabe en profundidad cómo es el proceso que pasa una persona a nivel personal, social y profesional", asegura Sabater. "El corto se va a presentar a los festivales más importantes de España", como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Su faceta interpretativa

A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Sabater ha trabajado en varios proyectos en la pequeña y gran pantalla, así como en teatro con las obras "Mejor en octubre", "El mago de Oz", "5lesbianas.com" o "Sexo en Nueva York". En el campo audiovisual, participó en telenovela mexicana 'Canción de amor' y apareció en largometrajes como "Simple mortal" o"La daga de Rasputín". Sin olvidar la divertida campaña promocional de 'Stranger Things' para la plataforma Netflix.