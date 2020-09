El último retoque estético de Leticia Sabater para volver a ser la misma de hace 25 años

"¡Dientes, dientes, que eso es lo que les jode!", decía Isabel Pantoja. La polifacética Leticia Sabater parece haber tomado como referente a la tonadillera para inspirar su último retoque estético. Después de corregir su estrabismo, reconstruirse el himen y someterse a una liposucción con la que remarcó sus abdominales y gluteos, la catalana ha descubierto el poder mágico de una buena sonrisa y se ha propuesto recuperar la misma que lucía cuando lanzó su primer disco, "Nosotros somos el mundo" (1992).

El antes y el después de Leticia Sabater

Dicho y hecho. La cantante de "Vete pal carajo, trá trá" se ha gastado 3.800€ en volver a tener la misma sonrisa de hace 25 años, a través de un tratamiento que incluye blanqueamiento dental, 20 carillas composite y una férula. "Estoy muy contenta", asegura la cantante a FormulaTV. "Quería que mis dientes fueran naturales, que no pareciera que estuviesen lavados con Dixan", explica.

Para recuperar la sonrisa de su juventud, Sabater llevó la portada de su primer disco al dentista para que sirviese como referente. "No quería unos dientes tipo prótesis con todos perfectos, iguales y blanquísimos. Tampoco me gustan muy grandes. Quería los dientes normales de cuando yo tenía 25 años", narra la actriz de "Las 13 rosas", que nos muestra el antes y el después del tratamiento. Además, ya tiene claro con quién desea compartir su primera sonrisa: "Quiero estrenar mi boca con Jesús Castro, ¡me vuelve loca!".

Se avecina villancico a lo Mariah Carey

Tras la publicación de su primera novela, su single veraniego y su propia máquina tragaperras, Sabater ya prepara el lanzamiento de su villancico navideño en unos meses. Después de "El polvorrón" y "Trínchame el pavo", la cantante intentará sorprender con una nueva vuelta de tuerca de sus habituales hits virales: "Este año va a ser muy rollo 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey. Será en inglés y dedicado a Papá Noel". Esta vez, la sonrisa está más que garantizada.