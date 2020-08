Leticia Sabater, la inesperada víctima del incendio de DiverXO: "Me asusté mucho. Fui la primera que lo vio"

La tarde del sábado 22 de agosto hubo un grave incendio en el restaurante DiverXO, de Dabiz Muñoz, debido a un cortocircuito. Según varios testigos, "hay muchos daños en la cocina", tanto por el incendio, como por la intervención de los bomberos echando agua. Eso hará que tarde mucho tiempo en reabrir sus puertas, según han contado a 'Socialité'.

Leticia Sabater y el incendio del DiverXO

El programa de Telecinco ha grabado al dueño del local, así como a Cristina Pedroche, que también trabaja ahí, nerviosos y sobrepasados por la situación en un momento tan tenso. Este incendio llega poco después de reabrir sus puertas tras haber estado cerrados tanto tiempo durante el confinamiento. Entre los testigos con los que han hablado, destaca el de una persona muy popular para los espectadores: Leticia Sabater.

La presentadora, cantante, escritora y participante de realities se encontraba en el mismo edificio donde ocurrió el accidente. Según el espacio presentado por Nuria Marín, Sabater se encontraba "en la terraza del gimnasio que está al lado del restaurante de Dabiz Muñoz, en el momento que escuchó a una mujer gritar diciendo que había que desalojar el edificio". La testigo hizo unas breves declaraciones al respecto, pocos minutos después de que ocurriera todo, mientras abandonaba la zona: "Me he asustado mucho. He sido yo la primera que lo he visto", asegura, contando que ha sido ella misma la que ha dado parte de esta situación.

Agradecimiento de Pedroche y Muñoz

Aunque hay muchos daños materiales, los bomberos actuaron con eficacia en rápidamente pudieron apagar el fuego. Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche han querido agradecer todo el apoyo recibido con este mensaje: "Gracias a todos por los mensajes de apoyo y por mostrar tanto cariño y preocupación. Estamos todos bien. Debido a un cortocircuito eléctrico se ha quemado parte de la cocina de DiverXO y hemos tenido que desalojar el restaurante. Todos los comensales y trabajadores estamos bien".