Por Fernando S. Palenzuela |

'La isla de las tentaciones' ha introducido una gran novedad en esta novena edición. Por primera vez, las solteras han tenido el poder de ver unas imágenes de lo que ha pasado en Villa Playa y decidir qué hacían con esa información. Para ello, Sandra Barneda ha irrumpido en Villa Montaña y ha pedido a los chicos que se metieran en una habitación.

Una vez que se han encerrado en un dormitorio, la presentadora le ha dado la tablet a las chicas, que han podido ver un pequeño resumen de cómo avanzaban las participantes en la otra villa. Las tentadoras reaccionaban con gritos y mucha sorpresa a las imágenes que había para ellas e incluso una decía: "¿Me explica alguien por qué eso aquí no se hace?".

Los cinco chicos de 'La isla de las tentaciones' en una habitación para no ver las imágenes con las solteras

Mientras tanto, los chicos escuchaban muy nerviosos todo lo que decían sus compañeras: "Madre mía, no quiero escucharlo, me estoy poniendo malo". Además, la llegada de Sandra Barneda coincidía con un momento de bajón de Álvaro, quien minutos antes estaba encerrado en su habitación replanteándose si abandonar el programa porque no dejaba de pensar en Mayeli.

Las imágenes de las chicas

Las solteras le cuentan a los chicos lo que han visto en 'La isla de las tentaciones'

Durante este visionado,, algo que contrasta con su actitud habitual en la que prefiere mantenerse al margen. Una vez que las solteras decidieron contarle todo a los participantes,, quien se volvió a romper.

Las solteras criticaron que las participantes que parecían más calladas habían sido las que más habían jugado, como el caso de Almudena con su tentador y el de Helena con Albert Barranco. Además, también pudieron ver dos escenas de cama, lo que despertó las teorías de que había dos personas que podían haber mantenido relaciones sexuales. Esta información acabó por desestabilizar a los participantes, que no entendían quién, además de Claudia, podía haberse llevado a su soltero a la cama. Como ya pudimos ver, esa otra era Sandra, aunque no había cruzado de momento la frontera de los besos.