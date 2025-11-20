Por Beatriz Prieto |

La novena entrega de 'La isla de las tentaciones 9', emitida la noche del miércoles 20 de noviembre, incluyó parte de la segunda hoguera de los chicos. Una ocasión en la que Sandra Barneda tuvo muy presente el caos de la anterior, a raíz del estallido de Gilbert Mina al descubrir la deslealtad de Claudia Chacón, antes de comunicar al mallorquín cuál era el precio que debía pagar como castigo.

"Que una de vuestras parejas haya caído en la tentación es muy duro y, sobre todo, muy difícil de sostener", trasladó la presentadora, antes de dar comienzo a la cita. "Pero la tristeza, la rabia, la decepción... Todo eso no puede justificar cualquier comportamiento jamás. Y menos aquí que, como os dije, es un lugar sagrado", continuó Barneda, tras lo cual dejó claro que "os lo digo a todos, pero especialmente a ti, Gilbert".

Gilbert abandona la segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones 9'

"Ha llegado el momento de conocer las consecuencias de tus actos. ¿Estás preparado?", lanzó la presentadora al novio de Claudia. "No lo sé", respondió el aludido, cabizbajo. Era entonces cuando Barneda comunicaba la sanción: "Desde este momento, estás expulsado de la hoguera". "Tu comportamiento, Gilbert, no solo no te permite ver imágenes de Claudia, sino que no te permite estar en esta valiosa ceremonia", recalcó la catalana, quien procedió a invitar al mallorquín a que se marchara.

Los chicos de 'La isla de las tentaciones 9', asqueados al ver las imágenes de Claudia y Gerard

"Le voy a abrir los ojos"

. Pero vedlo, lo necesito saber", les pidió Gilbert a sus compañeros, para después proceder a abandonar la hoguera. ". Y, por otro lado, quería verlas para confirmar que ella realmente se arrepiente y me está respetando", confesó el mallorquín, ante las cámaras del programa.

De este modo, Gilbert se quedó sin ver cómo su novia no solo se besaba con Gerard Arias, sino que además daban un paso más y acababan manteniendo relaciones. "Nosotros no vamos a tirar la tablet, te lo garantizo. Lo voy a ver todo y si no abre los ojos, se los voy a abrir yo", manifestaba Darío Linero, antes de quedarse con una mezcla de shock y asco, junto a sus compañeros, al ver las imágenes de la mallorquina en la cama con su soltero.