DESTROZADOS

'La isla de las tentaciones' hunde a Juanpi con el beso de Sandra y avanza la reacción de Almudena al de Darío

El gaditano acabó suplicando un abrazo a Sandra Barneda al descubrir que su pareja casi se acuesta con Andrea.

'La isla de las tentaciones' hunde a Juanpi con el beso de Sandra y avanza la reacción de Almudena al de Darío
©Mediaset España
Por Beatriz PrietoPublicado: Jueves 20 Noviembre 2025 04:36 (hace 16 minutos)

Tras la caída de Claudia Chacón en la tentación, los participantes de 'La isla de las tentaciones' parecen haber sufrido un efecto dominó por el que varios ya han seguido los pasos de la mallorquina. Entre ellos, en su misma villa, estaba el caso de Sandra Barrios, cuyos besos con Andrea dejaron muy tocado a su novio Juanpi Vega en la segunda hoguera, cita en la que todo apunta a que Almudena Porras pasará por la misma mala experiencia por su novio Darío Linero.

"No sé si quiero ver imágenes, pero sé que lo necesito. Necesito ver qué está pasando, creo que se están pasado y voy a ver cosas que no quiero ver y me van a doler mucho", apostó Juanpi, en el arranque de la cita con Sandra Barneda. Ya en su turno, el gaditano confirmó sus sospechas al descubrir los besos que su novia había compartido con Andrea, primero en una fiesta y luego, sobre su cama, donde la situación no llegó más lejos porque el tentador decidió parar, e incluso rechazó la invitación de Sandra de dormir con ella "no porque no quisiera, sino porque no aguantaría".

Sandra se besa con Andrea en &#39;La isla de las tentaciones 9&#39;
Sandra se besa con Andrea en 'La isla de las tentaciones 9'
Ajeno a ese trasfondo, Juanpi se puso en pie, gritando "no", para después aferrar la tablet, incrédulo al descubrir la deslealtad de su pareja. El novio de Sandra hizo ademán de alejarse para evitar ver las imágenes, pero volvió a su lugar, animado por sus compañeros. "Míralo, por favor te lo pido. Necesitas verlo, esto es un aprendizaje", le recomendó Darío, a quien Juanpi se abrazó mientras veían cómo Andrea cargaba a Sandra hasta su habitación, donde volvían a besarse sobre la cama. "Esta no es mi novia, de verdad que no", se lamentaba el gaditano, quien tachó a su pareja de "sinvergüenza".

"Ya va a caer, la conozco, está toda cachonda", soltaba el novio de Sandra, al ver cómo se subía sobre el soltero. "No puedo hablar, Sandra, me falta el aire", confesó Juanpi, inquieto al concluir el vídeo. Sus compañeros se acercaron para abrazarlo y consolarlo, momento en el que Barneda lo llamó para que se acercara. "Dame un abrazo", suplicó el gaditano a la presentadora, que cedió su petición. Juanpi señaló que su novia "me tiene de golfo, que tengo mala fama", para después defender que "no me lo merezco, estoy aguantando como un hombre". "Eso no lo hace una persona que quiere a otra", opinó además el gaditano.

Almudena, arropada por sus compañeras, estalla al descubrir la deslealtad de Darío en &#39;La isla de las tentaciones 9&#39;
Almudena, arropada por sus compañeras, estalla al descubrir la deslealtad de Darío en 'La isla de las tentaciones 9'

Almudena estalla contra Darío

Mientras que la sanción de Gilbert le evitó el mal trago de descubrir que Claudia se había acostado con Gerard, Almudena, como Juanpi, descubrirá los besos de su novio Darío con Cristina, tal y como se mostró en el avance de la emisión del lunes 24 de noviembre. Aunque el malagueño se ocultó bajo un cojín, todo apunta a que dichas imágenes bastarán para hacer saltar a su pareja: "¡En tu puta vida te has visto ahí, hijo de la grandísima!". "¿¡¿Qué has hecho, Darío, qué has hecho?!?", clamaba la malagueña, arropada por sus compañeras. "¡El cielo está llorando por ti!", gritaba Almudena, cuyo asiento se mostraba vacío a continuación.

