Las claves 'La señora Fazilet y sus hijas', la trágica telenovela turca al estilo de "Orgullo y prejuicio"

A finales de mayo de 2019, Nova anunció la adquisición de siete nuevas telenovelas turcas que iría incorporando a su parrilla durante la temporada televisiva 2019-2020. Actualmente, solo dos de ellas están en emisión, 'Amor prohibido' y 'Las mil y una noches', lo que no ha impedido que Atresmedia siga apostando por las producciones turcas para su cadena, sumando una nueva adquisición a su lista: 'La señora Fazilet y sus hijas', una ficción al estilo "Orgullo y prejuicio" de Jane Austen, cuyo estreno en Nova parece estar muy cerca, aunque por el momento carece de fecha concreta.

Hazan, Ece y Fazilet en 'La señora Fazilet y sus hijas'

'La señora Fazilet y sus hijas' cuenta la historia de Fazilet, una mujer viuda cuya gran ambición es adquirir una gran fortuna y fama para salir de la pobreza. Para ello, decide utilizar recurrir a la belleza de su hija menor, Ece, a quien arrastra de casting en casting con el fin de que se convierta en una famosa actriz o modelo; todo mientras prácticamente ignora a su hija mayor, Hazan, quien detesta la importancia que su madre otorga a la belleza y la apariencia, además de que la culpa de la muerte de su padre. Tres mujeres muy diferentes cuyas vidas se ven revolucionadas cuando sus caminos se cruzan con los de la adinerada familia Egemen.

Producida por Avsar Film y distribuida por Inter Medya, empresa encargada de otras series conocidas en España como 'Kara Sevda (Amor eterno)' o 'Amor de contrabando', la ficción se estrenó en Turquía en marzo de 2017 y concluyó en junio de 2018, tras un total de dos temporadas y cincuenta episodios. Nazan Kesal es la actriz encargada de encabezar el reparto como Fazilet, junto a Deniz Baysal y Afra Saraçoglu en los papeles de Hazan y Ece, en una historia escrita por Sirma Yanik, una de las guionistas de 'El secreto de Feriha'. La producción, dirigida por Murat sacaçoglu y Günay Günydin, cuenta además con la presencia de rostro ya familiares para el público español: el actor Caglar Ertugrul, quien interpretó a Inanç Pars en 'Medcezir'; y Alp Navruz, protagonista de 'No sueltes mi mano (Elimi Birakma)'. Ante el inminente estreno de 'La señora Fazilet y sus hijas' en Nova, en FormulaTV recogemos algunas de las claves por las que esta ficción puede convertirse en un nuevo éxito para la cadena de Atresmedia.

1 Nazan Kesal como Fazilet

La actriz Nazan Kesal interpreta a la protagonista de 'La señora Fazilet y sus hijas'

La actriz Nazan Kesal es la encargada de dar vida a Fazilet Çamkiran, una mujer cuyas cualidades y defectos quedan claros prácticamente desde el comienzo de la ficción. Entre ellas, su gran ambición, su duro carácter, su orgullo, la importancia que otorga a las apariencias o su predilección por Ece, la menor de sus hijas, a la que viste y maquilla cual muñeca para llevarla de casting en casting con el fin de que alcance la fama y el dinero que su madre tanto desea. A pesar de todo, queda también patente que, aunque hay una gran distancia entre ella y Hazan, su hija mayor, la ama tanto como a la pequeña a pesar de sus discusiones. Por no olvidar que, además, a pesar de las dificultades a las que Fazilet se haya podido enfrentar, como la muerte de su marido, ha logrado dar una vida y una educación decentes a sus dos hijas.

La interpretación de Kesal consigue aportar aun más humanidad a un personaje principal que promete no caer siempre bien, pero que no olvida un lado más tierno que Fazilet parece ocultar bajo una coraza de orgullo e indiferencia en su empeño por alcanzar un mayor status, incluso si ha de pasar por encima de la felicidad de sus hijas. Un gran atractivo de la propia protagonista de cara a la audiencia, que se une al atractivo que supone, principalmente, la relación que tiene con sus dos hijas, tan diferentes entre sí como con respecto a su madre, al igual que con la familia Egemen. Relaciones que apuntan a que tendrán una gran influencia para Fazilet, lo que puede empujar al espectador a seguir su historia con el fin de comprobar si su desarrollo irá por buen o mal camino.

2 Deniz Baysal como Hazan

Deniz Baysal interpreta a Hazan en 'La señora Fazilet y sus hijas'

Si Fazilet es orgullosa, ambiciosa y da una gran importancia a las apariencias, Hazan Çamkiran, personaje interpretado por la actriz Deniz Baysal, es todo lo contrario. La mayor de las hijas de la protagonista es una mujer seria, dedicada a su trabajo en un gimnasio y que apenas da importancia a su aspecto, al contrario que su hermana menor y su madre, con respecto al intelecto. Además, demuestra ser un personaje que se preocupa por su familia, especialmente por Ece, a quien trata de proteger de la influencia de su madre con tal de que Fazilet no pase por encima de la felicidad de la benjamina de la casa. De hecho, a pesar de las diferencias existentes entre ambas hermanas, las dos demuestran estar muy unidas a lo largo de la trama.

Lejos de esa faceta tierna y detallista, Hazan también es una mujer luchadora, y no solo en cuanto a carácter. No duda en alzarse contra las injusticias y decir las cosas que piensa a la cara, al igual que también muestra que sabe defenderse en confrontaciones físicas, para lo que cuenta con su experiencia en deportes como el kickboxing, entre otros. Sin embargo, Hazan cuenta con un punto débil: se siente atraída por Sinan Egemen, un atractivo empresario que suele frecuentar el gimnasio en el que trabaja y cuyos escándalos amorosos suelen copar las revistas del corazón. Una atracción que promete de cara al espectador, ante su creciente acercamiento y los cambios que tanto Hazan como el propio Sinan van experimentando a lo largo de la historia.

3 Afra Saraçoglu como Ece

Afra Saraçoglu da vida a Ece en 'La señora Fazilet y sus hijas'

La familia Çamkiran queda completa con Ece, la hija menor de Fazilet, a quien se encarga de dar vida la actriz Afra Saraçoglu. Influida por las ideas de su madre, Ece es una joven que aspira a convertirse en una persona famosa para satisfacer los caprichos de su madre y da una gran importancia a su aspecto, aunque no en la misma medida que Fazilet. Personaje tierno e inocente, Ece vive enamorada de Yasin, su vecino, con quien mantiene una relación a espaldas de su madre, dada la mala relación entre ella y la madre de Yasin, además de la mala opinión que tiene sobre el muchacho y la supuesta vida pobre que tendría su hija.

Sometida a los caprichos de su madre, al contrario que su hermana Hazan, Ece apenas vacila a la hora de satisfacer los deseos de su Fazilet. No obstante, también tiene momentos de disimulada rebeldía, en ocasiones con el apoyo de su hermana, que el espectador llega incluso a desear ver más a menudo a medida que avanzan los episodios. A ello se une también la presencia de Yasin, quien en ocasiones se muestra excesivamente controlador con ella solo por el mero hecho de ser su pareja y por lo que uno espera que el personaje de Ece acaba despertando tarde o temprano y tome el timón de su vida. Una vida que sufre un importante cambio de rumbo cuando Fazilet recibe una oferta de trabajo en la mansión de los Egemen, donde no duda en arrastrar a su hija menor para mostrarle las delicias del mundo de los ricos.

4 La familia Egemen

Los miembros de la familia Egemen en 'La señora Fazilet y sus hijas'

Frente a la pequeña y modesta familia Çamkiran, 'La señora Fazilet y sus hijas' cuenta con la presencia de la adinerada familia Egemen, formada por el empresario Hazim (Mahir Günsiray), un hombre serio, profesional y con secretos, además de sus cuatro hijos: Gökhan (Tolga Güleç), Yagiz (Caglar Ertugrul), Sinan (Alp Navruz) y Selin (Ecem Baltaci). Cinco personajes cuyas vidas se ven trastocadas con la llegada de Fazilet, Hazan y Ece, al igual que una serie de sucesos que se van desencadenando tras la muerte de Sevinç, la matriarca, a causa de una grave enfermedad. Una noticia que no sienta nada bien a ninguno de los hermanos, especialmente a Sinan y Selin, cuyas reacciones van desatando una serie de sucesos a lo largo de la trama.

El primero de ellos que logra destacar al comienzo de la producción es Sinan, un hombre juerguista, despreocupado, orgulloso e indiferente, además de todo un Don Juan que no deja nada indiferente al espectador, y menos al ser el centro de atención de Hazan, una mujer opuesta al joven Egemen. Al contrario que Sinan, sus hermanos Gökhan y Yagiz se muestran como hombres responsables, más serios y profesionales, menos dados a las juergas y los escándalos en la prensa. Algo que provoca que los choques entre ellos sean más que frecuentes, mientras que Selin, la hermana menor, se presenta como una joven caprichosa, de carácter explosivo, directa y animada. Un grupo de personajes muy distintos, cuyas relaciones entre sí, además de con las tres protagonistas, darán pie a situaciones que no dejarán indiferentes al espectador.

5 Yasemin, la oveja negra

Yasemin, la oveja negra de la familia Egemen en 'La señora Fazilet y sus hijas'

En el seno de la familia Egemen, el espectador puede encontrar la figura de Yasemin, mujer de Gökhan, con quien se casó sin tener el beneplácito de su familia. Un motivo de peso por el que la mujer se halla un tanto apartada del resto de los miembros, a pesar de la buena relación con su esposo, a quien, sin embargo, no duda en chantajear para satisfacer sus caprichos. Su agrio carácter, su indiferencia, su forma de manipular o su manera directa de decir las cosas hacen de ella un personaje a tener muy en cuenta.

Con la irrupción de la señora Fazilet y sus hijas en las vidas de su familia política, el peso en la trama de Yasemin apunta a tener un considerable peso en la trama y, en consecuencia, en las vidas tanto de las tres mujeres como de la rica familia Egemen. Además, sus secretos, su origen y cómo llegó a casarse con Gökhan a pesar de la oposición de su familia, suponen un importante aliciente para despertar la curiosidad del espectador, especialmente ante el desprecio que muchos miembros parecen demostrar de forma constante hacia ella. Un desprecio que, lejos de desanimarla, parece avivar aún más el carácter de Yasemin.

6 Conflictos cotidianos que no dejan de crecer

Sinan, Hazan y Yagiz en 'La señora Fazilet y sus hijas'

'La señora Fazilet y sus hijas' arranca mostrando problemas cotidianos de una familia normal y corriente: rencillas vecinales, discusiones entre la protagonistas y sus hijas a causa de diferencias de opiniones o disputas en la familia Egemen por la actitud despreocupada de Sinan, entre otras cosas. Un punto de partida a través del cual la ficción logra conectar con el espectador con suma facilidad. Sin embargo, a medida que avanza la historia, las cosas se van complicando para todos ellos, aumentando la tensión y la intensidad de las situaciones a las que se van enfrentando.

Más allá de cómo se van desarrollando los acontecimientos a lo largo de la historia, 'La señora Fazilet y sus hijas' posee elementos comunes de las producciones turcas con los que seguro llamarán la atención de los fans de este tipo de ficciones: familias enredadas en diversos problemas que acaban salpicando a todos o la mayoría de los miembros, triángulos amorosos, como el que se va generando entre Sinan, Hazan y Yagiz; o giros inesperados con los que la trama logra sorprender al espectador, incluso cuando uno cree conocer cuál será el rumbo que tomará la historia o las decisiones de los personajes.

7 El drama como motor del cambio

Yagiz, Ece, Sinan y más miembros de la familia Egemen en un cementerio de 'La señora Fazilet y sus hijas'

Como suele ser habitual en las producciones turcas más populares, 'La señora Fazilet y sus hijas' es de carácter dramático, por lo que no es de sorprender que sucedan hechos trágicos a lo largo de la historia. Hechos que consiguen ejercer un gran impacto, en muchas ocasiones tanto en los espectadores como en los numerosos personajes que forman parte de la producción y que, de forma irremediable, producen cambios no solo en la historia, sino también en las personas implicadas. Es a través de la tragedia, como 'La señora Fazilet y sus hijas' consigue generar un gran interés, especialmente cuando este aspecto produce tanto impacto en el desarrollo de los personajes.

La ficción logra presentar una historia que conmueve, con personajes que no dejan indiferente al espectador y que se presentan y reaccionan de tal manera que prometen no gustar siempre, lo que puede suponer un gran atractivo. Personajes como Sinan o Selin no van a reaccionar igual ante las tragedias y los cambios que otros como Yagiz o la propia Fazilet, con lo que se presenta un amplio abanico de reacciones con los que es prácticamente imposible no sentir cierta empatía. Un lado trágico de la producción que no está siempre presente, pero que prevalece de una forma efectiva y que no desgasta la trama ni cansa al espectador, además de que también anticipa el hecho de que, probablemente, no todos los personajes vayan a obtener el final feliz que uno podría esperar al comenzar a disfrutar de la historia.