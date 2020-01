Las claves de 'Verdades secretas', la trágica telenovela brasileña sobre la prostitución de lujo

En junio de 2019, Divinity anunció la adquisición de una nueva ficción, en esta ocasión, lejos del mercado turco que domina actualmente su parrilla: la telenovela brasileña 'Verdades secretas'. Una producción aún pendiente de estreno en la cadena de Mediaset que se estrenó en su país de origen en septiembre de 2015 y cuyo éxito la condujo a ganar el Emmy Internacional a Mejor Telenovela en noviembre de 2016. Una fama por la que la cadena Globo está preparando una segunda temporada para emitirla previsiblemente en 2021, tal y como han anunciado recientemente medio brasileños.

Álex y Angel en su primer encuentro en 'Verdades secretas'

Protagonizada por Camila Queiroz y Rodrigo Lombardi, 'Verdades secretas' contó con una única temporada de 64 episodios y fue escrita por Walcyr Carrasco y María Elisa Berredo, con la colaboración de Bruno Lima Penido. La producción se centra en la vida de Arlete, una joven que se ve obligada a mudarse con su madre, a São Paulo, después de que esta descubriera que su padre le estaba siendo infiel. Una decisión que acerca a Arlete al gran sueño de su vida: convertirse en modelo. Sin embargo, lejos de encontrarse con un mundo rodeado de glamour, la joven acaba descubriendo que el mundo de la moda esconde un lado oscuro, la prostitución de lujo, en el que no tardará en caer. Especialmente tras conocer a Álex (Rodrigo Lombardi), un empresario que cambiará su vida por completo.

Esta oscura historia centrada en la moda y la prostitución de lujo recibió, además del Emmy Internacional a Mejor Telenovela, una nominación más en la misma edición a Mejor Actriz de Reparto, por el trabajo de Grazi Massafera en su papel de Larissa. A nivel nacional, 'Verdades secretas' logró arrasar, acumulando hasta 16 galardones en los Extra de Televisão de Brasil de 2015, los Premios de la Asociación de Críticos de Arte de São Paulo (APCA) de 2016 y los Troféi Imprensa del mismo año. Entre ellos se encuentran reconocimientos a Mejor Telenovela, Mejor Actor y Mejor Actriz para Rodrigo Lombardi y Camila Queiroz; o los premios Mejores Actores de Reparto de Rainer Cadete y Grazi Massafera. Ante su próximo estreno en Divinity, en FormulaTV recogemos algunas de las claves por las que 'Verdades secretas' podría conquistar a los espectadores.

1 La transformación de Arlete a Angel

Angel celebra con Visky y su madre su ingreso en una agencia de modelos en 'Verdades secretas'

El primer batacazo para Arlete al arrancar 'Verdades secretas' se produce cuando Carolina (Crica Moraes), su madre, descubre que su marido tiene una relación con otra mujer, con la que lleva años conviviendo al mismo tiempo que con ellas y con la que incluso tiene una niña. Un duro golpe por el que madre e hija se trasladan a vivir con Hilda (Ana Lúcia Torre), abuela de la protagonista, a la ciudad de São Paulo y que supone para ambas un nuevo comienzo. Con su sueño de convertirse en modelo más cerca que nunca, Arlete insiste a su madre para que le permita ingresar en una agencia de modelos y cumplir su sueño al mismo tiempo que continúa sus estudios.

Carolina termina cediendo, iniciando así el camino por el que su hija Arlete acabará viendo como su vida se transforma por completo mientras se convierte en Angel, apodo que le otorgan al convertirla en modelo, en una mujer muy deseada cuyo estreno en las pasarelas no pasará desapercibido, desvelando así un lado oscuro del mundo de la moda en el que Arlete no tendrá más remedio que verse envuelta. Una evolución que promete no pasar desapercibida para el espectador, al presentar la historia de una joven de instituto, inocente y cariñosa, que se ve envuelta en un mundo en el que, o acaba encajando, o podría ver cómo destroza su vida para siempre.

2 Camila Queiroz como Arlete/Angel

Camila Queiroz interpreta a Angel en 'Verdades secretas'

'Verdades secretas' supuso para Camila Queiroz su primer trabajo como actriz en la pequeña pantalla y con papel protagonista, al que siguieron otros papeles destacados en telenovelas brasileñas como '¡Qué vida buena!' o 'La trampa'. Gracias a su interpretación como Arlete, la modelo logró un gran reconocimiento apoyado en el éxito de la producción, que fue seguido por premios a Mejor Actriz en los Extra de Televisão de Brasil de 2015 y Mejor Actriz Revelación en los Toféu Imprensa de 2016. Un papel que, según apuntan algunos medios, Queiroz volvería a interpretar en la segunda temporada de la telenovela que prepara Globo con Walcyr Carrasco para 2021.

Camila da vida a Arlete, una joven trabajadora, cariñosa e ilusionada cuya vida da un vuelco al mudarse con su madre a la gran ciudad: gracias a los contactos de su abuela, profesora jubilada, obtiene una beca en un prestigioso y caro centro escolar y, además, acaba fichando por una agencia de modelos. Dos entornos muy distintos en los que Arlete tendrá amigos, pero también se topará con gente que la rechaza, que la ve como una rival y que no le pondrá las cosas nada fáciles. Una protagonista convincente, cuya inocencia invita al espectador a seguir sus pasos para averiguar no solo sus próximas decisiones y reacciones, sino también cómo le afectará ese nuevo entorno a todos los niveles.

3 Hilda y Carolina, las razones de la caída

Hilda y Carolina, abuela y madre de Arlete en 'Verdades secretas'

El fichaje de Arlete por una agencia de modelos supone una gran alegría para la protagonista e incluso para su madre, Carolina, quien se muestra conforme en esta nueva etapa para su hija, dadas las palabras tranquilizadoras que le dedica Fanny (Marieta Severo), directora de la agencia. Una mujer que, lejos de tener buenas intenciones para con Arlete, tal y como asegura ante la chica y Carolina, ansía utilizarla para sacar el máximo partido posible. Así, lo que en un principio parecía un fichaje como modelo, se torna para Arlete en una pesadilla cuando descubre que sus compañeras, además de desfilar, también trabajan como prostitutas de lujo.

Fanny está más que dispuesta a introducir a la protagonista en dicho camino, sobre todo ante el interés que genera la joven en los empresarios que la ven desfilar por la pasarela por primera vez. No obstante, lejos de encontrarse con una muchacha dispuesta a aceptar la oferta, Fanny se topa con una Arlete nada dispuesta a venderse... hasta que la situación económica de su familia la golpea con fuerza. Con una madre con un salario muy básico y una abuela, que ha acumulado dos años de deudas por su piso y corre el riesgo de ser desahuciada, Arlete se ve arrinconada.

Para deleite de Fanny, la protagonista acaba cayendo en las redes de la empresaria con el fin de cuidar bien de su pequeña familia, y esta organiza una cita en su "primera vez" en el mundillo con Álex, un adinerado y prestigioso empresario, divorciado, que tiene una hija de la edad de Arlete. Una decisión que invita a ver hasta donde será capaz de llegar Arlete por su familia y quizás por otras muchas razones, al mismo tiempo que despierta curiosidad sobre el más que probable momento en el que tanto Hilda como Carolina se enteren de dónde está sacando realmente la muchacha el dinero que gana.

4 Álex y Gui, dos hombres muy implicados

Álex, Gui y Angel en 'Verdades secretas'

En pleno ingreso en su nuevo instituto, Arlete se topa con una importante barrera de cara al resto de los alumnos: el hecho de que procede de una familia humilde, cuando la mayoría de sus compañeros forman parte de adineradas familias de São Paulo. Dicho muro se ve mitigado por algunos de sus compañeros, especialmente por Guillermo, apodado Gui (Gabriel Leone), quien se convierte en el primer amor de Arlete, con todo lo que ello conlleva. Un personaje descarado, seguro de sí mismo que tiende a ir por libre, que acabará afectando a Arlete tanto como ella acabará influyendo en él mismo, uniendo sus vidas cada vez más a lo largo de la telenovela.

Sin embargo, a pesar del "contacto" entre Gui y Arlete, la vida de la recién estrenada modelo promete dar un giro radical en su primera noche como prostituta de lujo. Incapaz de guardarse sus miedos, se topa con un comprensivo Álex, un prestigioso empresario, orgulloso y controlador que, a base de una actitud respetuosa y cariñosa, acaba ganándose a la protagonista y pasa la noche con ella. Un momento íntimo tras el cual Álex muestra una cara que no pasa desapercibida al espectador, al manifestar su intención de "tener" a Angel para él solo.

Para ello, el empresario se muestra más que dispuesto a limitar su prometedora carrera como modelo, el gran sueño de Arlete, en el que es un primer paso para mantener a Angel cerca de él a cualquier precio, incluso a pesar de que es consciente de que Angel es una menor. A ello se une, además, el hecho de que Álex está divorciado y tiene dos hijos, Bruno (João Vitor Silva) y Giovanna (Agatha Moreira), quienes acuden al mismo centro en el que estudia su nuevo "amor".

5 Larissa y Giovanna, dos caras de la misma moneda

Larissa y Giovanna en 'Verdades secretas'

En medio de su nueva vida, Angel no solo encuentra aliados y amigos, sino que también se topa con más que evidentes rivales. Esos son los casos de Larissa (Grazi Massafera) y Giovanna, dos mujeres con las que Angel chocará desde el principio. Mientras que la primera, una veterana modelo, se ve desbancada a un segundo plano con la llegada de Angel, la segunda se dedica a humillar a la protagonista en el instituto, a raíz de sus humildes orígenes. Más allá de esos "primeros contactos" de ambas con Angel, tanto Larissa como Giovanna se ven implicadas en el mundo de la prostitución de lujo, aunque ambas recorren caminos diferentes, pero igualmente interesantes, con parecido punto de partida.

Esa similitud entre ambos personajes, al igual que la interpretación de Massafera y de Moreira, consiguen convertir a estas dos mujeres en dos elementos de la historia a tener muy en cuenta. La llegada de Angel a la agencia supone un duro golpe para Larissa por el que la modelo tomará decisiones cuyo único propósito será librarse de la dura y joven rival. En cuanto a Giovanna, es evidente que, tarde o temprano, la hija de Álex acabará enterándose de la relación que existe entre su padre y su compañera de clase, algo que promete ser uno de los momentazos de la trama y que podría no solo afectar a la pareja protagonista, sino también a la propia Giovanna, quien ya mantenía con Álex una relación bastante deteriorada.

6 El lado oscuro del mundo de la moda

Fanny habla con Angel en 'Verdades secretas'

En su llegada a la agencia de modelos, Arlete se topa con un más que entusiasta Visky, responsable de ficharla a través de las redes sociales. Un personaje por el que el actor Rainer Cadete obtuvo un galardón y que es, a primera, vista cariñoso y algo extravagante. No obstante, se doblega a los deseos de su jefa, Fanny, y se muestra tranquilo ante la existencia del servicio de prostitución de lujo que brinda su empresa, incluso cuando se trata introducir en él a la inocente Arlete. Una "doble cara" que no pasa desapercibida y que, en su relación con Angel y el resto de trabajadores de la agencia, invitan a seguir de cerca la historia de Visky, aunque sea secundaria.

Desde el comienzo de la historia, queda claro que los implicados en mayor o menor medida en la "doble vida" que brinda Fanny en su agencia no son personajes con un único "tono", blanco o negro. Todos tienen razones para hacer lo que hacen, para estar donde están, aunque el espectador empatice más o menos con unos que con otros. Un aspecto que genera tramas que despiertan interés con facilidad y que incluso invitan a la audiencia a replantearse ciertos asuntos.

Historias que prometen emociones fuertes y no siempre positivas, al mostrar un "lado oscuro" de la moda en el que los implicados demuestran ser muy humanos y cuyas decisiones prometen tener consecuencias, tanto a nivel personal como de su entorno. Algo que acaba generando un curioso y variado desarrollo de los personajes, encabezado por Arlete y Álex, cuyo entorno no se librará de salpicarse de lo que provocará su relación ni de la larga sombra que acaba proyectando la prostitución de lujo.