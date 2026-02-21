Por Redacción |

Clover Bish es bailarina, periodista, drag queen y ahora también escritora. La participante de la tercera edición de 'Drag Race España' se ha lanzado a un nuevo proyecto con el libro 'Soy drag queen y soy mujer', un relato autobiográfico que recorre su trayectoria en el universo drag, recordando sus inicios y llegando hasta su proyección internacional.

En el libro, Clover Bish también se abre en canal y explica cómo ha afrontado todos los obstáculos que se le han presentado en su carrera simplemente por el hecho de ser una mujer cisgénero haciendo drag. Tras presentar el libro en Barcelona, la catalana hizo lo propio en Madrid, organizando un evento que abogó por la diversidad y la inclusión de la mujer en el mundo drag.

Clover Bish y Almudena Lizana en la presentación del libro 'Soy drag queen y soy mujer'

La presentación contó con una entrevista a Clover Bish realizada en directo por la periodista Almudena M. Lizana, redactora también de FormulaTV. En ella, la drag queen nos explicó lo que ha significado para ella que las drag queens Valentina y Pandora Nox hayan escrito los prólogos. "Desde el primer momento estuvieron dispuestas a todo, con ellas tengo dos visiones muy diferentes, la de una mujer trans y la de una mujer cis, las dos haciendo este arte que tanto nos importa. Era importante representar estas dos realidades y qué mejor que ellas para hacerlo", explicaba Bish.

. Sí que me llena de orgullo que la gente me considere así, pero es difícil porque te conviertes en la diana de las críticas", comentaba la drag queen, recordando cómo alcanzó una gran exposición con su entrada a 'Drag Race España 3'. ", pero me quedo con lo bueno", reflexionaba.

Hablando sobre cómo ha sentido esa presión por tener que demostrar que era suficiente, Clover Bish abordaba su relación con la autoexigencia: "Ha sido un arma de doble filo. Me ha carcomido muchísimas veces y esa autoexigencia está nutrida por los comentarios que he escuchado fuera", confirmaba. "A veces me maquillo y pienso: 'No es suficiente', pero luego tu travesti favorita se hace solo un ahumadito negro y se pone chapstick en los labios y ya. Seamos coherentes", pidió, desatando el aplauso del público.

Morfina, Drag Cha Cha, Clover Bish, Almudena Lizana y Diva Luna en la presentación del libro

Muy bien acompañadrag

"En 'Drag Race España 3' aprendí muchas cosas. Hubo momentos de pensar: '¿Yo sirvo para esto?' Pero allí me di cuenta de que sabía hacer muchas cosas más", recordaba Clover Bish, admitiendo que todo tiene sus luces y sus sombras, pero prefiere quedarse con lo bueno. "En el libro hay mucho té de lo que pasó en 'Drag Race España'", añadía Clover Bish, dejando claro que con el libro quiere "mostrar un camino y su historia".

La presentación, a la que acudieron algunas compañeras de Clover Bish como Chanel Anorex y María Edilia y también parte de la dirección del programa de Atresplayer, contó con shows de otras tres drag queens mujeres: Drag Cha Cha, Morfina y Diva Luna. De esta manera, el evento hizo visible la realidad que plasma Clover Bish en su libro 'Soy drag queen y soy mujer'.