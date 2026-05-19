Por Diego López |

RTVE ha presentado hoy su cobertura para el Mundial 2026, que por primera vez se celebrará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y que será el más grande de la historia, con hasta 40 partidos más que en ediciones anteriores.

Televisión Española emitirá cada jornada un partido, que será siempre el de España y cuando no juegue la Selección, el más destacado de cada día. A nivel horario, la gran mayoría de encuentros de la fase previa arrancarán entre las 18 y las 00 horas, en horario peninsular. Sólo el último partido de la Selección en la fase de grupos, el Uruguay - España del día 26, se disputará a las 2 de la madrugada hora peninsular.

Todo el equipo de la cobertura del Mundial 2026 de TVE

Tres equipos de comentaristas y narración en catalán

Para llevar el fútbol a todos los espectadores, RTVE ha creado una nueva campaña de imagen bajo el lema "" con el que espera "hacer disfrutar a los más futboleros y los que no lo son tanto". Con especiales en TVE, RNE y RTVE Play, la Corporación se vuelca con una cobertura en la que participarán más de 100 profesionales, con cerca de la mitad desplazados hasta los países organizadores.

Para cubrir un mapa tan grande, La 1 contará con tres equipos de narración con Juan Carlos Rivero, Paco Caro, Alicia Arévalo y Pedro San Miguel. Estarán acompañados de los especialistas Mario Suárez y Vero Boquete, Gaizka Mendieta y Chapi Ferrer, y por el equipo de comentaristas a pie de campo, encabezados por Roi Groba, Roberto Quintana, Nico Díaz y Andrés Rubio.

Además, para el territorio catalán, ofrecerá en simulcast el mismo encuentro en La 2Cat con narración en catalán. Aquí, los narradores serán Joan Carles García, Albert Font con el apoyo técnico de Olga García, ex futbolista internacional y de equipos como el Barcelona, Atlético de Madrid o Levante, y Lluis Carreras, también ex futbolista y entrenador de equipos como el Mallorca o Zaragoza.

Lara Gandarillas y Marcos López presentarán los resúmenes diarios del Mundial 2026

La cobertura se completará con resúmenes y programas especiales, sobre todo a través de Teledeporte, que lanzará un nuevo 'Estudio estadio Mundial' en prime time de la mano de Felipe del Campo, un 'Estadio 2 Mundial' a las 14 horas con Marc Martín y un 'Gran Estadio Mundial' por las tardes.

En internet, Teledeporte estrenará portal en RTVE Play y contenidos más alternativos llegarán a canales como EN PLAY o en redes sociales.

'Denominación de origen', la docuserie de la Selección

La cobertura de la pública se completará con una docuserie de cuatro capítulos, 'Denominación de origen', que descubrirá cómo trabaja la "roja" desde dentro. Estos especiales se adentrarán también en las vidas privadas de los jugadores, con declaraciones de familiares, entrenadores o amigos que darán una visión menos futbolística pero más humana y real del equipo español.

Calendario La 1 Mundial 2026: Fase de grupos

jueves 11 junio 2026:

21:00 México - Sudáfrica (Estadio Ciudad de México)

viernes 12 junio 2026:

21:00 Canadá - Bosnia y Herzegovina (Estadio de Toronto)

domingo 14 junio 2026:

00:00 Brasil - Marruecos (Estadio Nueva York/Nueva Jersey)

19:00 Alemania - Curazao (Estadio Houston)

lunes 15 junio 2026:

18:00 España - Islas de Cabo Verde (Estadio Atlanta)

martes 16 junio 2026:

21:00 Francia - Senegal (Estadio Nueva York/Nueva Jersey)

miércoles 17 junio 2026:

22:00 Inglaterra - Croacia (Estadio Dallas)

jueves 18 junio 2026:

21:00 Suiza - Bosnia y Herzegovina (Estadio Los Angeles)

viernes 19 junio 2026:

21:00 EE. UU. - Australia (Estadio de Seattle)

sábado 20 junio 2026:

19:00 Países Bajos - Suecia (Estadio Houston)

domingo 21 junio 2026:

18:00 España - Arabia Saudí (Estadio Atlanta)

lunes 22 junio 2026:

19:00 Argentina - Austria (Estadio Dallas)

martes 23 junio 2026:

22:00 Inglaterra - Ghana (Estadio Boston)

jueves 25 junio 2026:

00:00 Escocia - Brasil (Estadio Miami)

22:00 Ecuador - Alemania (Estadio Nueva York/Nueva Jersey)

sábado 27 junio 2026:

02:00 Uruguay - España (Estadio Guadalajara)

domingo 28 junio 2026: