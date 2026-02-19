Movistar Plus+ retransmitirá el Mundial de Fútbol de 2026 tras llegar a un acuerdo con DAZN

Por Alejandro Rodera |

La custodia del Mundial de Fútbol de 2026 será compartida en España. La cita deportiva, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio entre México, Estados Unidos y Canadá, ofrecerá una selección de partidos en abierto a través de RTVE, pero, como ya sucedió en la anterior Copa del Mundo, quien quiera ver toda la competición tendrá que pasar por caja.

Si la edición de Catar se ofreció de la mano de Gol Mundial, el canal de Grup Mediapro que fue auspiciado por Movistar Plus+, en 2026 el grupo catalán ha unido fuerzas con DAZN, que anunció a comienzos de este mes de febrero que distribuiría "en exclusiva" el canal con "todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026". Sin embargo, esa teórica exclusiva tiene un asterisco importante, ya que sí, DAZN contará con el bloque más completo de partidos, pero su oferta también se podrá ver a través de Movistar Plus+.

La Selección Española llega al Mundial como campeona de Europa

Así pues, la plataforma de Telefónica no se quedará fuera de la oferta mundialista, la cual será brindada en su catálogo "a través de DAZN", aunque por el momento no se ha especificado cuál será la estrategia de emisión. "Todos los partidos del torneo que reúne a las mejores selecciones del mundo estarán disponibles en la plataforma, en directo y a través de DAZN, para no perderse ni un solo minuto de la competición", apuntan desde la compañía, cuyos clientes de la oferta convergente miMovistar podrán acceder a los 104 partidos del Mundial.

Argentina intentará revalidar el título tras alzarse con el Mundial en 2022

Los rivales de España

Entre esas citas se incluirán las de España y las de los otros 47 países participantes. Además, Movistar Plus+ "". De este modo, la operadora estrecha aún más sus lazos con DAZN, que ya oferta la Fórmula 1, la MotoGP, su segmento de partidos de LaLiga y otras competiciones, como la Premier League, la Liga F o la Bundesliga, a través de Movistar Plus+.

Como parte del Grupo H, la Selección Española se enfrentará a Cabo Verde (15 de junio), Arabia Saudí (21 de junio) y Uruguay (27 de junio) en la fase inicial del campeonato. Debido a la estructura de los cruces, el primero del Grupo H se enfrentará al segundo del Grupo J y viceversa, lo cual es especialmente relevante si tenemos en cuenta que esa letra esconde a la actual campeona, la Argentina de Leo Messi.