Las ideas de Gestmusic para el 20º aniversario de 'Operación Triunfo': de 'OT All Stars' a una gala navideña

El 22 de octubre se cumplirán veinte años del estreno de 'Operación Triunfo' en España. Un talent show musical que fue el gran fenómeno musical y mediático de 2001, convirtiendo en auténticas estrellas a Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa y al resto de concursantes. Sin duda, una enorme cantera de artistas que están muy presentes en la industrial musical, teatral y televisiva de nuestro país. Tras celebrar su 15º aniversario con la docuserie 'OT. El reencuentro', ¿qué planes hay para festejar sus 20 años de historia?

Tinet Rubira, director de Gestmusic

Lo cierto es que a día de hoy no hay ningún proyecto cerrado que vaya a materializarse en las próximas semanas. Pero, gracias a la entrevista que Naím Thomas ('OT 1') ha realizado a Tinet Rubira en su canal de Twitch, tenemos más detalles. El director de Gestmusic desvela que llevan tiempo trabajando en diferentes opciones para celebrar el 20º aniversario del exitoso formato, pero todavía no han recibido luz verde por parte de Televisión Española: "Cuando llegas a final de año, el presupuesto ya está gastado. Además, ha habido un cambio de presidencia y están resdiseñando la RTVE del futuro".

Entre las ideas que están sobre la mesa, se encuentra una multitudinaria gala navideña para La 1 que cuente con concursantes de diferentes ediciones de 'OT'. No sería la primera vez, ya que en diferentes temporadas del talent show han tenido sus propias galas de Navidad, tanto en TVE como en su etapa en Telecinco. Pero, teniendo en cuenta la antelación con la que suelen prepararse estos espacios, parece poco probable que vaya a producirse.

Una docuserie y 'OT All Stars'

Siguiendo la estela de 'OT. El reencuentro', la productora catalana también se planteó la posibilidad de realizar "una serie documental para hablar de los veinte años". Aunque no ha llegado a materializarse, por ahora, el enfoque previsto iba a ser "qué ha aportado 'OT' a la renovación del panorama artístico en estos veinte años".

Los concursantes de 'OT 1' interpretando "Mi música es tu voz"

Pero estas no son sus únicas propuestas para la pequeña pantalla, Rubira tiene pensada una especie de 'OT All Stars' que consistiría volver a meter en la Academia a un grupo de concursantes, durante un corto periodo de tiempo. "Si estuviésemos en una época normal, me gustaría encerrar a lo más selecto de 'OT' y darles el encargo de montar una gala en una semana. Pero lo que no tiene sentido es hacer un 'All Stars' donde volváis a competir entre vosotros", explica el productor a Naím Thomas. El formato podría mostrar en directo "los ensayos en la Academia" o las clases de gimnasia, "porque nos estamos poniendo fondones".

'OT' en concierto

Otra de las posibilidades que se han barajado consiste en realizar un concierto, tal y como se hiciese en 2016. "Me gustaría hacer algo muy grande con todos los concursantes de la historia, como llenar un estadio. Pero esto vale un dineral que no se recuperaría nunca con la venta de los tickets", argumenta el catalán. "El problema es que no hay ninguna seguridad y es un riesgo muy grande", añade sobre la situación de la crisis del coronavirus. Además, comentó que el director del Liceo de Barcelona le dijo que "visualizaba celebrarlo con un 'OT' sinfónico" en el que se versionasen sus grandes éxitos con una orquesta.

Por el momento, la celebración del 20º aniversario de 'Operación Triunfo' sigue completamente en el aire, mientras que la fecha clave no deja de acercarse. "Ideas hay muchas, pero falta que alguien dé el pistoletazo de salida y que alguna televisión quiera hacerlo", afirma Rubira. "A nivel de Gestmusic, estamos abiertos y estamos preparando algo en petit comité", añade. Además, deja claro que no veremos una nueva edición de 'OT' hasta que "toda la población esté vacunada". "'OT' es un formato caro y hay que pensárselo bien", asegura. Por ahora, solo podemos esperar.