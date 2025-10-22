'Código 10' lleva al plató a El Dioni, como ladrón experto, para analizar el robo en el Museo del Louvre

Por Sergio Navarro |

El robo de joyas en el Museo del Louvre está siendo uno de los temas más tratados a nivel mundial. Todos los medios se han hecho eco, tratando de analizar cómo ocurrió y sacando todas las teorías posibles. 'Código 10' no iba a ser menos y llevó al plató la noche del 21 de octubre a un ladrón experto: El Dioni.

Él es el autor de uno de los robos más grandes que ha habido en España, por lo que su análisis podría ser de valor para el formato y respondió en pocos minutos unas preguntas clave que los presentadores tenían preparadas para él. Arrancó David Aleman, preguntando si, después de este robo que ha habido en Francia, cree que en España podría ocurrir algo similar, pues en el Museo del Prado, por ejemplo, hay mas de 35.000 objetos de incalculable valor. "Dicen que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar. Sí, seguro que sí", fue la respuesta de El Dioni.

¿Tú serías capaz de atracar el Museo del Prado? Esta es la pregunta que le lanzó Nacho Abad, a la que el ladrón respondió contundente que "no, ya tengo mucha edad...". El presentador matizó la cuestión: si podría siendo más joven. Así, El Dioni respondió que le gustaría entrar por una alcantarilla y "desvencijar todas las cajas de todos los golfos que en vez de invertir el dinero lo tienen en cajas con cocaína y armas".

Compinchados desde dentro

Volviendo al robo del Museo del Louvre, se le cuestionó al invitado si es fácil de hacer o si es algo organizado que lleva meses de preparación. Después de haber estado en la cárcel y haber hablado con otro tipo de ladrones,. Por ello, amplían la pregunta: ¿Con alguien que ha ayudado desde dentro? ¿Alguien estaba compinchado? "Eso es esencial en un robo de estas características", tiene claro El Dioni.

Además, el experto ladrón continúa explayándose en esta respuesta: "Tiene que haber alguien que sepa lo que mida la urna, de altura, de ancha, si es metacrilato, si es cristal, si es con una radial, qué tipo de disco es la radia,.. eso es una información que vale más la de dentro que la de fuera. Fuera es subir en una grúa, romper un cristal, entrar con la radial y atacarla".

¿Y ahora qué harán con lo robado?

"Que los vigilantes no corrieran a proteger, ¿a que te suena eso?", le preguntó Abad, algo a lo que el invitado no le dio mucha importancia: "Me suena a que hay muchos adelantos, hay inhibidores de frecuencia, inhibidores de mil cosas...". Y tras esto, pasaron a otro tema, al de qué va a ocurrir ahora con todas las piezas robadas.

Y es que en el caso de El Dioni, él se llevó el dinero, pero ahora, en el caso de las joyas, los autories del robo tienen que venderlas. Por eso, se le preguntó si sería una tarea fácil. "Esta gente, para vender lo que han robado, es prácticamente imposible, porque como no sea Elon Musk o el dueño de Amazon, es imposible que lo compre nadie", exponía el ladrón, provocando que la siguiente pregunta fuese: ¿Entonces para qué lo roban?

"Pues puede ser para que le haga una oferta un país a otro", expuso El Dioni, poniendo como ejemplo este planteamiento: "Tú vas a dejar de fabricar este tipo de armas y yo te voy a dar las joyas". Una venta a un particular lo veía un disparate: "Por muy pirado que esté un tío, que tiene un valor inapreciable, que se siente en una butaca a mirar las obras, no le veo mucho sentido".