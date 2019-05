Un comensal de 'First Dates' rechaza a su cita por su peso: "Tiene más kilos en el cuerpo que en el banco"

El restaurante de 'First Dates está abierto para todo tipo de personas que estén dispuestas a encontrar el amor durante una cita a ciegas. Pero lo cierto es que muchos de los comensales que asisten al programa tienen una lista de requisitos que en ocasiones no coinciden con la cita que les prepara el programa. Y eso es lo que le ha pasado a Joaquín, un hombre separado que ha tenido un encuentro con Carmen, una mujer de 48 años, viuda y con un hijo.

Joaquín y Carmen en 'First Dates'

En un primer momento, las cosas entre Joaquín y Carmen parecían ir bastante bien, hasta que surgió la política en la conversación. Ella aseguraba ser "podemita" y él se mostró tolerante ante su orientación política pero más tarde, ante los totales del programa no parecía tan contento. "Que le guste Pablo Iglesias a mí no me parece bien", decía Joaquín, bastante tajante.

"De Carmen me han gustado sus ojos, su forma de mirarme, su forma de entenderme. Yo creo que hemos congeniado bien", decía también Joaquín, aunque poco después reculaba sobre su opinión de ella. "Cuando hemos bailado, he tocado un poquito y realmente me gustan que las personas se cuiden, que no tenga unos kilitos de más", aseguraba Joaquín. "Yo creo que Carmen tiene más kilos en el cuerpo que en el banco, por eso a mí me ha echado un poquito para atrás. Si hubiera tenido un poquito menos hubiera sido ideal, la verdad", confesaba el comensal de 'First Dates'.

La decisión final

Tras una cita con muchos altibajos, finalmente Carmen accedía a tener una segunda cita con Joaquín a pesar de que le parecía que Joaquín estaba siendo muy atrevido con ella en la primera cita. Por la parte de él, Joaquín acabó rechazando a Carmen por su peso, justificándose en que le gusta "una mujer que haga deporte, que se cuide", aunque confesó que había estado realmente cómodo con ella.