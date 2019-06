Los cómics de 'The Walking Dead' sorprenden al desvelar el destino de uno de sus personajes

Con la novena temporada de 'The Walking Dead' concluida a finales de marzo y la promesa de ampliar su universo con un nuevo spin-off, las tramas desarrolladas en los cómics en los que se basa la ficción televisiva han sorprendido a sus fans al confirmar el destino de uno de sus personajes más emblemáticos un mes después de que su futuro quedara en el aire en el final del volumen 191 de la saga: la muerte de Rick Grimes.

Daryl, Michonne y Rick en la novena temporada de 'The Walking Dead'

"Entonces... Rick Grimes está muerto", recoge el cómic 192 de 'The Walking Dead', nada más comenzar. A pesar de cómo concluyó el tomo anterior, donde Grimes recibió un disparo en el pecho como venganza por encerrar a Pamela, líder de la Commonwealth, muy pocos fans parecían esperar toparse con esas cinco palabras confirmando la muerte de uno de los personajes más destacados de la saga. "La muerte de Rick estaba planeada desde hace más tiempo que ninguna otra muerte en la serie", aseguró Robert Kirkman, creador del universo de 'The Walking Dead' en los cómics junto al artista Charlie Adlard, en su columna semanal en Letter Hacks.

"He estado trabajado para alcanzar esto desde que empecé a escribir", confesó el escritor, que admitió que eso "no lo hacía más fácil". "Pero ha sido algo a lo que me he acostumbrado cada vez más a medida que los años se reducen a meses y semanas... sabía que este momento iba a llegar", concluyó Kirkman, quien aseguró que el legado de Grimes "seguiría vivo" tras su muerte al servicio de la protección de la Commonwealth, la comunidad más extensa y funcional del universo descubierta hasta la fecha. Un trabajo que, de hecho, el escritor habría estado planeando a lo largo de una década.

"Todos mueren en esta historia"

"He dicho en entrevistas durante muchos, muchos años, que todos mueren en esta historia y que ni siquiera Rick Grimes sobreviviría hasta el final", recordó Kirkman. "Aunque esta fue siempre la historia de Rick hasta el momento, tal y como se escribió desde el primer número, eso no significa que tenga que estar vivo para estar presente en la serie", prosiguió el escritor, antes de matizar que los cómics contaban "la historia de un mundo, no de un hombre".

"Es la historia de un mundo profundamente afectado por ese hombre, como veremos a partir del próximo número, pero no es exclusivamente la historia de Rick", aseguró Kirkman. Al concluir su columna, el escritor dio una pista sobre quién podría convertirse en el foco de la trama en los próximos números: nada más y nada menos que Negan, personaje interpretado por Jeffrey Dean Morgan en la serie de televisión de 'The Walking Dead'.

Sin influencias de la serie

Andrew Lincoln como Rick Grimes en la novena temporada de 'The Walking Dead'

En cuanto a la posibilidad de que la salida de la serie de Andrew Lincoln, encargado de dar vida al personaje en pequeña pantalla, hubiera podido influir en el destino de Grimes en los cómics, Kirkman aseguró que no tenía nada que ver. "No me gusta referirme a la serie de televisión, simplemente porque no tiene relación con esta saga", confesó Robert, antes de señalar que los cómics aportaban información a la ficción, "no al revés".

"También perdimos a Rick Grimes este año, aunque no murió. Por lo tanto, me siento obligado a declarar, para que quede registrado, que los eventos de este número no han sido una reacción a eso. Como he dicho, esto lleva planeado durante muchísimo tiempo", concluyó el autor de la saga. Además, aunque la historia de Grimmes llegó así a su final en los cómics, hay que recordar que el personaje encarnado por Andrew Lincoln continuará su trama fuera de la serie de AMC, en varias películas que prepara la cadena.