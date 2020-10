Compañeras de 'OT 2008' defienden a Anabel Dueñas en 'Sálvame': "Nos hemos reído de las cosas que decís"

Desde que saltó la información de que Rocío Carrasco y Fidel habían "absorbido" a Anabel Dueñas desde que la ficharon para el musical de Rocío Jurado, son muchos los que están opinando acerca de si realmente la pareja le habría obligado a la exintegrante de los Supersingles a cortar con su círculo de amistades. Tras las duras declaraciones de la que fue compañera Mercedes Durán, ahora han hablado extriunfitas que estuvieron con ella en la Academia de 'OT 2008'.

Anabel Dueñas, en una imagen emitida en 'Sálvame'

'Sálvame' ha estado en contacto con Sandra Criado y con Esther Aranda, dos de las exconcursantes de 'Operación Triunfo' que estuvieron en la misma edición de Dueñas. "Es una persona que tiene muy claro lo que quiere conseguir y si para llegar a su objetivo tiene que separarse de personas para estar más concentrada, pues lo hará", asegura Criado sobre ella, y añade que "ella quiere llegar a lo más alto (...) y si tiene que tener otro grupo de amistades o prefiere tener otro círculo para su crecimiento tampoco hay que morirse en el intento".

Por otro lado, Criado también ha sido muy clara al decir de qué lado está en la disputa de las Supersingles: "No apoyo nada lo que dice Mercedes y apoyo al cien por cien a Anabel". Por ello y tras escuchar las declaraciones de Durán, ella opina que "si son tan amigas, que lo hablen entre ellas, pero no en la tele, porque los trapos sucios se lavan en casa".

"Ya sabéis cómo es la tele"

Esther Aranda también ha hablado con el programa de Telecinco y les ha asegurado al equipo que se han "estado riendo de las cosas que estáis diciendo, porque Anabel no ha estado secuestrada. Además, ha contado que Anabel "ha hablado por el grupo y nos ha dicho: 'Niños, no hagáis caso, que yo no estoy secuestrada ni nada de eso. Ya sabéis cómo es la tele'".