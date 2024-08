Los compañeros de Carlos Ferrando se despiden de él tras su repentino fallecimiento

La noticia de la muerte de Carlos Ferrando ha caído como un jarro de agua fría en el mundo de la prensa rosa. Tras sus comienzos en el mundillo en 1997 en 'De domingo a domingo', el periodista participó en grandes espacios televisivos como '¡Qué tiempo tan feliz!' con María Teresa Campos. De hecho, no solo era muy conocido, sino también muy querido, por lo que las reacciones de sus compañeros no han tardado en llegar.

, que ha hecho mención a su participación en el programa de su madre: "Tuve la oportunidad de trabajar con Ferrando en mucho programas que dirigía y presentaba mi madre, como en el de esta foto '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Otro rostro que ha dedicado una publicación a Ferrando es la actriz Silvia Marsó: "La última vez que le vi fue justo hace unas semanas cuando coincidimos en el teatro Pavón de Madrid, para ver a Bibi Andersen". También ha recordado ese día Bibiana Fernández en su despedida: "El día de su cumpleaños junto con César Heinrich y amigos vinieron al teatro, pero me unían recuerdos de noches, de viajes, estrenos... Te vas en silencio, feliz viaje amigo".

Adiós Carlos. Se ha ido mi maestro. Hace unos días lo escribía aquí al recordar una anécdota con Eva Carreño y hoy me toca decirle adiós a la persona que me abrió las puertas de los medios de comunicación, al que me lo enseñó casi todo de la tele, al que me dio la primera... pic.twitter.com/Y4VgV55mUB