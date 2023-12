Por Daniel Parra |

La muerte de Daniela Castro ha conmocionado en redes sociales. La actriz, de 42 años, falleció el pasado viernes 15 de diciembre, tal y como dio a conocer Miguel Ángel Muñoz, su compañero en 'Mis adorables vecinos': "Descansa en paz, Daniela Costa. Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento".

Daniela Costa en 'MIR'

Las muestras de cariño y de afecto por parte de compañeros y seguidores de Daniela Costa no se hicieron esperar., escribía Víctor Clavijo , compañero de Costa en ' Al salir de clase '. Cristina Castaño , por su parte, ha compartido una storie en Instagram, junto a una imagen de su difunta excompañera:

"Qué triste y qué injusta es a veces la vida. No me puedo creer que no volvamos ver tu maravillosa sonrisa, Daniela. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", escribió Octavi Pujades, compañero de la actriz tanto en 'Al salir de clase' como en 'Lalola', tras calificar su muerte de "mazazo". En cuanto a Félix Gómez, el actor recordó en un storie su etapa en 'A salir de clase', serie que "nos hizo vivir momentos únicos, llenos de vida, de ilusión, de sueños...": "Hoy todos esos momentos vienen al presente. No me puedo creer que te hayas ido. Para mí, siempre serás Álex y yo tu Jero. Así te guardaré en mis recuerdos".

No doy crédito con la vida ???????

Nos lo pasamos muy bien haciendo MAV juntos...

Descansa en Paz Daniela Acosta ????

Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento ???????? pic.twitter.com/MBNFb59qKg — Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) December 15, 2023

Descanse en paz ????????

Una muerte demasiado temprana ???? https://t.co/DxnBNI50S6 — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) December 16, 2023

Ayer nos dejó Daniela Costa. Actriz de mi película "Haz de tu vida una obra de arte" y un amor de mujer. D.E.P. Dani, tu luz y tu ángel brillarán siempre en el firmamento y en mi corazón pic.twitter.com/WocPgC3sYv — Fernando Merinero (@ferMerinero) December 15, 2023

"El amor de mi vida"

La pareja de Castro, Oskar Salcedo, ha revelado en una publicación en Facebook la causa de su muerte: "¡El amor de mi vida! Mi querida compañera y madre de nuestro hijo, Daniela Costa, nos dejó en este plano físico, para unirse con Dios y el universo, descansando en paz. La terrible enfermedad del cáncer de mama pudo con ella".

Salcedo también confirmó que el funeral de la la actriz tendría lugar el sábado 16 de diciembre a las 16:30 en la Iglesia de Sant Bartolomeu y Santa Tecla de Sitges. "Estáis invitados a despedirla con nosotros", escribía el viudo. Salcedo, de hecho, ha cubierto su cuenta de Instagram con una foto de Costa dividida en nueve partes, acompañadas por el mismo mensaje cargado de cariño y de agradecimiento hacia la difunta actriz, "por todo lo vivido", además de "por todas las muestras de amor y cariño", junto a una oración.