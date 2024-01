Comunicado de actores y actrices apoyando a Itziar Ituño tras manifestarse contra la dispersión de presos de ETA

Por Redacción |

Desde que Itziar Ituño se manifestó el pasado sábado 13 de enero contra la dispersión de presos de ETA, está recibiendo todo tipo de mensajes de odio. La actriz acudió con otras 20.000 personas a esta marcha sostenido una pancarta con el lema "Llaves para la resolución". El Gobierno vasco ya tachó de "inadmisibles" los insultos, y ahora se han sumado distintos rostros del mundo de la cultura en un comunicado conjunto, que recoge Público.

Comunicado íntegro

Nuestra compañera Itziar Ituño está sufriendo –de nuevo– un furioso y violento ataque personal desde los medios de comunicación que después ha saltado –más furioso y violento todavía– a las redes sociales. El ataque va hoy –de nuevo, insistimos– dirigido a ella pero, también, a todas las gentes del arte y la cultura que deciden libremente ejercer su derecho a la participación en el debate público y las manifestaciones políticas.

Por supuesto, esas manifestaciones están sujetas a la crítica por parte de quien así lo desee pero, una cosa es la crítica legítima y otra muy distinta escoger a una de las decenas de miles de personas que asistieron a la misma manifestación para llevar a cabo un linchamiento público contra el blanco más fácil que, además de profundamente reaccionario, es muy peligroso no solo para la integridad física y moral de Ituño, sino para toda la sociedad.

Estamos asistiendo a una ofensiva ultra reaccionaria que pretende censurar espectáculos teatrales, proyecciones cinematográficas, presentaciones de libros, conciertos, exposiciones o espectáculos infantiles que no obedezcan a su visión estrecha y violenta del mundo. En muchos casos, lo están consiguiendo. No lo podemos permitir. Las cazas de brujas son tal vez la expresión más cobarde ejercida por aquellos que quieren imponernos el silencio a gritos.

Como siempre, la campaña pretende hacer ver al público que nuestra compañera Itziar Ituño está sola. No es verdad. Si aún no sabe que no lo está, sirvan estas líneas de apoyo y solidaridad para recordárselo.

Firmantes del comunicado

Aitor Merino, María Morales, Manuel Morón, Alba Flores, Montxo Armendáriz, Juan Diego Botto, Laura Ortega, Paco Ochoa, Irene Escolar, Bob Pop, Nathalie Poza, Ramiro Alonso, Andrés Lima, Belén Gopegui, Alberto San Juan, Natalia Hernández, Jaume Manresa, Tamar Novas, Carlos Bardem, Beatriz San Juan, Antonio Durán 'Morris', Juan Carlos Vellido, Críspulo Cabezas, Juan Vinuesa, Alberto Ammann, Antonio de la Torre, Antonio Vicente, Albert Boronat, Mayte Barrera, Willy Toledo, Luis Tosar, Ramón Aguirre, Puy Oria, Armando del Río, Marcel Borrás, Olga Fibla, Nuria Prims, Iñaki Méndez, Jonás Torres, María San Miguel, Esther Isla, Macarena Sanz, Denise Despeyroux, Null García, Paula Iwasaki, Geraldine Leloutre, Olga Magaña Martínez, Paula Ruiz López, Marieta Sánchez, Marta Pazos, Elena Martínez, Ana López Cobos, Esther F. Carrodeguas, Sara Sánchez De la Morena, Eva Marciel, Nuria Garcia Ruiz, Esther Ortega, Silvia de Marta, Carolina África, Roser Pujol, María Miranda, Mónica Miranda, Verónica Pérez, Juan Calot, Alicia Calot, Fefa Noia, Olga Rodríguez, Esperanza Guardado, Olalla Hernández, María Folguera, Bárbara Santa-Cruz, Rocío Peláez, Mariona Terés, Eva Llorach, Marta Belenguer, Mariví Carrillo, Daniel Guzmán y Ana Cerdeiriña.

Mucho más apoyo

Además de este comunicado y de muchos otros, públicamente también han mostrado su apoyo a la actriz denunciando al mismo tiempo el linchamiento que está recibiendo. El Sindicato de Actores Vascos (EAB), el Festival de San Sebastián o la Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco-IBAIA son algunos de ellos.