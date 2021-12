Durante la tarde del 13 de diciembre, el mundo de la cultura perdió a una de sus veteranas actrices: Verónica Forqué fue encontrada sin vida en su casa de Madrid. Tras darse a conocer la terrible noticia, muchos rostros tuvieron a bien ensalzar su figura, como leyenda que es y siempre será. Precisamente, 'Sálvame limón' quiso contar con testimonios de primera mano para homenajearla como es debido, cuando Concha Velasco entró por teléfono con la voz quebrada y con gran tristeza.

Concha Velasco y Verónica Forqué

Carlota Corredera dio paso a la exconductora de 'Cine de barrio': "Estoy muy triste porque ha sido... No quiero llorar, no es momento de llorar sino de ensalzar la gran actriz que fue, la gran persona...", aseveró Velasco. Asimismo, quiso recalcar que lo que haya pasado "estará en manos de su familia", añadiendo justo después unas palabras que funcionaron como una declaración de intenciones: "No me gustaría que hablarais mal de ella estando yo presente", sentenció.

Con mucha pena en sus palabras, volvió a engrandecer su figura, señalando que Verónica Forqué es una "gran actriz, es la que tiene más Goyas". Además, intentó entender la situación y explicarla desde su manera de entender la vida: "Estaba pasando un mal momento, todos pasamos malos momentos. Creo que se merece que la recordemos como lo que era", comunicó con un tenue hilo de voz.

La conversación seguía manteniéndose en directo, cuando Velasco echó la vista atrás para narrar cómo se conocieron: "Yo la conocí de niña, ya sabes que íbamos a misa juntas por mi madre". Además, se deshizo en agradecimientos por su trayectoria profesional, pero también por haber compartido tantos momentos juntas: "Su padre me dio la gran oportunidad en una película", aseguró en referencia a "Enloquecidas".

"Forman parte de mi vida, pero ella más que nadie. Ella era una actriz maravillosa, una persona ideal", prosiguió. Para finalizar su reconocimiento a Verónica, hizo una petición al programa, pero también a la sociedad en general: "Hay como una necesidad de hablar mal de las personas", algo que Forqué no se merece.

El homenaje en 'Late Motiv'

Andreu Buenafuente también quiso rendir un sentido homenaje a Verónica Forqué: "Nos ha dejado. [...] Se va demasiado joven, demasiada luz", comenzó aseverando. La emoción se apoderaba de su tradicional monólogo de inicio de show, recordando uno de los mejores momentos de la actriz en el formato de El Terrat. En 2019, tomó asiento en plató para relatar una curiosa anécdota: de cuatro Premios Goya que tenía, había perdido uno.

Gracias por tanta luz, Verónica. Descansa en paz. pic.twitter.com/OxTyHXouhB — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) December 13, 2021

Con su habitual ternura y espontaneidad, no dudó en contar dónde se encontraban el resto de estatuillas. La primera, adorna la peluquería de un amigo; la segunda está en casa de la excuidadora de su hija; mientras, la tercera permanecía en su trastero. A continuación, continuó con el chascarrillo, advirtiendo a la gente de que, en caso de encontrar el Goya, que se lo quedasen. Siempre será eterna.