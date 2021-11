La noche del lunes 22 de noviembre, Televisión Española emitió la semifinal de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity', que arrancó con una noticia poco inesperada: el abandono de Verónica Forqué. La actriz se ausentó de la prueba eliminatoria en la anterior entrega a causa de su enorme cansancio y no aparecía en el resumen de la semifinal, por lo que fueron muchos los espectadores que apostaron por su ausencia, algo que finalmente pudo confirmar la propia actriz, en una breve visita a las cocinas.

Pepe Rodríguez recoge el delantal de Verónica Forqué en 'MasterChef Celebrity'

Los semifinalistas llegaron a las cocinas del formato sin la compañía de Forqué, algo que los jueces no dudaron en apuntar tras el recibimiento. "Quiero que esté bien, pero quiero que descanse tranquila", manifestaba Juanma Castaño, despertando ciertas risas entre los presentes. "Tenemos que comunicaros una noticia importante con respecto a vuestra compañera: tras su espantada en la última prueba de eliminación, Verónica ha vuelto", comunicó entonces Pepe Rodríguez, dando paso a la sonriente aspirante. "Estoy regular. Necesito descansar. La última prueba de equipos me ha agotado", confesó la actriz, cuando el jurado quiso conocer su estado.

"No soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde: no puedo más", desveló entonces Forqué, quien quiso dejar claro que "hay que ser coherente y procuro serlo. Si no puedo más, no puedo más", al igual que declaró ante las cámaras que "mi cuerpo me estaba diciendo que necesitaba parar". "Para que tú renuncies, quiere decir que estás realmente agotada. Pero si es tu decisión, no nos queda otra que aceptarla y respetarla. Lo sentimos", observó entonces Rodríguez, con tristeza. "Verónica es cariñosa y no tiene maldad, pero fuera del trabajo. Que descanse, que nosotros también lo necesitamos", declaraba por su parte Carmina Barrios, a solas, tras conocer la noticia.

"Esta experiencia me ha marcado"

Verónica Forqué, emocionada al despedirse de 'MasterChef Celebrity'

"Es la experiencia más emocionante, intensa, divertida, rara, de mi vida", reconoció Forqué, al valorar su experiencia en el formato, tras lo cual no descartó el hecho de que "tampoco tus compañeros a veces no te lo ponían fácil", tal y como apuntó Rodríguez. "Las cosas como son y no miro a nadie. Les quiero también. Me quieren a veces más, a veces menos... el amor es ambivalente", dejó caer la actriz, que apostó por la victoria de Belén López antes de abandonar las instalaciones. "Gracias por estos momentos que nos has regalado. Has sido un descubrimiento y esto no acaba aquí. Amigos para siempre", declaró David Bustamante.

Por su parte, Barrios manifestó que "yo te llevo en mi corazón y te quiero. Eres muy bondadosa, pero tela", mientras que Miki Nadal opinó que "esta sexta edición se va a recordar por todos como la edición de Verónica Forqué". "Volvería una y mil veces. Ha sido precioso, con todo. Una experiencia que me ha marcado", aseguraba Forqué, después de abandonar las cocinas. Además, la actriz reconoció que "una de las cosas más bonitas de este programa es haber conocido a Pepe, mi gurú", al igual que "no me he reído en mi vida tanto como en 'MasterChef Celebrity' y eso es lo mejor". "'MasterChef' es una experiencia flipante. Lo amo", concluyó la madrileña.