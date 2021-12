Encuentran muerta a Verónica Forqué en su domicilio a los 66 años

Horribles noticias para el mundo de la cultura. La actriz Verónica Forqué ha sido hallada sin vida en su domicilio. Tal y como confirma El Mundo, los servicios de urgencia del Summa han acudido a su domicilio ubicado en la calle Víctor de la Serna de Madrid, donde no han podido hacer nada por salvarla. Según fuentes policiales recogidas por El País, atendían una llamada que a las 12:49 horas avisaba de un intento de suicidio. Forqué se habría quitado la vida el lunes 13 de diciembre de 2021, a los 66 años.

Verónica Forqué

Por el momento se desconocen los motivos de la muerte, aunque la intérprete ha hablado en muchas ocasiones de sus depresiones y, de hecho, recientemente había confirmado que su abandono de 'MasterChef Celebrity' tenía que ver con esto. Cuando esto ocurrió, Forqué afirmaba no poder más y por eso dejó el concurso prácticamente a las puertas de la final.

Forqué se despedía del programa donde fue la absoluta protagonista con este mensaje dirigido a Pepe Rodríguez: "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe, jefe, que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena". Volvió de nuevo, pero fue par entregar su delantal. Pocas semanas después, la actriz nos ha dejado.

Una extensa carrera en los medios

Verónica Forqué siempre ha sido uno de los rostros más importantes y queridos en España. Innumerables películas que le han hecho merecedora de cuatro Premios Goya, una veintena de obras de teatro y una larga trayectoria en el mundo de televisión, donde comenzó con 'Juan y Manuela' en 1974 y trabajó en exitosas producciones como 'Curro Jiménez' o 'Estudio 1' en sus primeros años.

Luego vendrían muchos otras series, como 'Bajarse al moro', 'Eva y Adán, agencia matrimonial', la mítica 'Pepa y Pepe' o 'La vida de Rita'. Recientemente ha participado en ''Días de Navidad', 'Amar es para siempre', 'Señoras del Hampa' y se había confirmado su fichaje por 'Pobre diablo' en HBO Max para dar voz a Rose.

Si necesitas apoyo, dispones de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.