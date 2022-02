La surrealista conexión de Patricia Pardo con una octogenaria kamikaze que termina gritando a Pedro Sánchez

Las mañanas de Telecinco llegan amenizadas de la mano de 'El programa de Ana Rosa', tratando los temas de actualidad más candentes. Precisamente, Patricia Pardo tuvo que enfrentarse a una de las conexiones más complicadas que recuerda: María Josefa, una octogenaria que conduce sin carné, le dedicó una importante bronca incluso llegando a cargar contra todo y contra todos sin importarle nada más que su coche.

Patricia Pardo y María Josefa, en 'El programa de Ana Rosa'

La natural de Galicia se puso frente a las cámaras del matinal de Unicorn Content para que toda España supiese lo mal que las autoridades se habían comportado con ella. María Josefa llevaba un total de cincuenta y ocho años conduciendo sin carné, pero además será juzgada por resistencia grave a la Policía tras haber sido detenida en dos ocasiones. Desde un vehículo, comenzó a abroncar a la presentadora, pero también a la clase política: "Todos ellos son una pandilla de ladrones y sinvergüenzas. ¡Pocos de ellos tienen madre reconocida!", sentenció.

Las palabras de Patricia Pardo no hicieron otra cosa que poner muy nerviosa a la entrevistada, pese a que sus intenciones eran las contrarias. La octogenaria solo quería que le devolviesen su carné de conducir y que no se utilizase su "cardiopatía" como excusa para retirárselo. De hecho, se mostró más que indignada y nerviosa cuando narró la última detención: ella iba en camisón y zapatillas cuando la policía la esposó al no presentar la documentación necesaria.

El recado envenenado a Pedro Sánchez

Era cuestión de tiempo que se lanzase a atacar a nuestros legisladores: "No me haga enfadar. [...] Las normas las ponen los hombres", comenzó exponiendo. "Se dice una palabra y esa se cumple, no como el presidente. 'No es no', para luego poder entrar en el poder y hacer lo que está haciendo y a mí me engañó como una china. Yo nunca le fui a votar a nadie y el me engañó. Yo creí que era un hombre de honor, pero ni tiene ni honor ni vergüenza ni sentido ni nada que se le parezca", sentenció, apelando directamente a Pedro Sánchez.

Antes de dar por zanjada la conexión, Patricia Pardo quiso mandarle besos. No obstante, María Josefa volvió a montar en cólera mientras hablaba con la periodista: "Hagan algo, a mí con besitos no me vale. ¡Hagan algo por mí!". Instantes después, la mesa de debate pasó a otro asunto, pero las risas no paraban de aparecer hasta en boca de los tertulianos.