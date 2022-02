Desde que Ana Rosa Quintana anunciara su retirada temporal de los platós de televisión tras serle descubierto un carcinoma en una mama, sus apariciones públicas han sido muy puntuales. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' dejó ver su rostro por última vez en navidades, deseando unas felices fiestas. Ahora, reaparece en redes sociales para actualizar su estado de salud.

Ana Rosa Quintana

La periodista publicaba una imagen en la que se le podía ver sujetando un libro con una gran sonrisa, acompañada del siguiente texto: "Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente, me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", informaba a sus seguidores.

"Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", escribía, esperanzada.

El apoyo de sus compañeros

Muchos de sus compañeros y amigos quisieron mostrar su cariño a la presentadora del formato de Unicorn Content, por lo que no dudaron en dejar sus comentarios en la publicación. "Qué bien verte un poquito y verte bien...", escribía Paula Echevarría. "La más guapa del mundo mi amiga", comentaba Mario Vaquerizo. Su compañero de programa y gran amigo, Joaquín Prat, también se sumaba a las palabras bonitas: "Feliz de verte tan bien".