Jorge Javier Vázquez está de gira por Mediaset. Después de haber visitado 'Ya son las ocho' y 'Todo es mentira', el presentador ha acudido a 'El programa de Ana Rosa', lo que supone una visita histórica debido al enfrentamiento de La Fábrica de la Tele y Unicorn Content a raíz de que saliera a la luz 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Pero, para más sorpresa, ha aplaudido las palabras de Gloria Camila.

Jorge Javier Vázquez en 'El programa de Ana Rosa'

El catalán se ha mostrado comprensivo con la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano después de que esta pidiera en 'Ya son las ocho' ver los documentos de su madre antes de la emisión de 'En el nombre de Rocío'. "A mí ayer me gustó mucho Gloria Camila", expresaba Vázquez ante la pregunta de Joaquín Prat. "Este argumento me ha convencido porque dice: 'igual prefiero que me digan que estoy viviendo una mentira y saberlo ya y no seguir viviendo en la mentira'".

"Debe ser muy complicado a esa edad que alguien venga y te digo que eso no es así. La postura de Gloria es muy complicada", afirmaba Jorge Javier Vázquez. Varios de los colaboradores presentes en plató apoyaban a Gloria Camila cuando esta había pedido ver los papeles pertenecientes a su madre. "Que unos hijos no tengan acceso a las cosas de su madre me parecen feo", señalaba Alessandro Lecquio. "Esta historia de la que llevamos hablando 15-18 años no podemos pretender que se solucione en seis meses", zanjaba Vázquez.

¿Habrá reconciliación con Gloria Camila?

Otro de los puntos tratados en esta charla en el club social de 'El programa de Ana Rosa' giró en torno a una posible reconciliación. "Yo creo que con algunos sectores sí y con otros definitivamente no", opinaba Jorge Javier Vázquez. "Yo creo que, con lo que estoy viendo ahora, con Gloria Camila tarde o temprano se va a producir un encuentro". Sin embargo, no se mostraba tan positivo con la hija de Rocío Carrasco: "Mi opinión con Rocío Flores es que no".

"Yo también la he visto. Pero desde el primer momento no ha hecho ninguna intención seria de acercamiento a su madre. La veo aquí y siempre que puede le da hostias sin manos a su madre. Le ha faltado desde aquí al respeto muchas veces", se sinceraba el presentador, que no dudaba en reiterar que madre e hija se encuentran en el mismo punto y que Flores está "inducida" por Antonio David Flores.