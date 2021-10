'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su séptima gala en la noche del jueves 28 de octubre, en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez al frente. Una cita en la que José Antonio Canales Rivera y Julen de la Guerra se jugaban su permanencia en el reality, razón por la que el presentador aprovechó para hablar en el Cubo con ambos, a solas, momento en el que el madrileño lanzó toda una declaración de amor hacia Sandra Pica, sin ser consciente de que la catalana lo estaba viendo todo.

Sandra Pica, emocionada al escuchar las palabras de Julen en 'Secret Story'

Antes de hablar con De la Guerra, Vázquez charló un momento con una nerviosa Sandra, alterada ante la posibilidad de que el madrileño fuera el próximo expulsado del reality. "Estoy al borde de un infarto. Tengo el corazón a ocho mil por hora", confesó la concursante, tras lo cual admitió que "no quiero ponerme a pensar" en la posibilidad de que De la Guerra abandonara la casa de los secretos "porque dicen que tienes que atraer lo positivo. Pero tengo un miedo...". "Quiero que pase la gala, que entre él como salvado. Es complicado, porque tanto Julen como Canales son para mí esenciales en la casa pero, obviamente, entre los dos, quiero seguir aquí con Julen", declaró la catalana. Asimismo, Pica manifestó que "por mucho que vengamos solos, tenemos mil situaciones y momentos y vas viendo quien está ahí y quién no", momento en el que destacó que "Julen ya me demostró una vez que estaba ahí, me ayudó muchísimo".

"Me siento muy afortunada de haber compartido estas semanas aquí con él, porque al final, yo tampoco sé lo que habría pasado si no nos hubiésemos encontrado aquí", añadió la catalana, para después reconocer que "lo quiero mucho, pero no sé en qué sentido. Es una persona, para mí, que no quiero volver a perder y tengo miedo de que, si sale hoy, pase eso". "¿Te gustaría escuchar lo que dice de ti sabiendo que os podéis separar esta noche?", planteó entonces Vázquez, recibiendo un sí como respuesta antes de conectar con el Cubo, desde donde pudo hablar con De la Guerra sobre lo que Pica significaba para ella. "Mi mayor apoyo en la casa es Sandra", aseguraba el madrileño, sin vacilar, provocando una sonrisa en la aludida, atenta a todo lo que sucedía desde la habitación de la casa. "Sandra para mí significa una persona muy importante. Ya lo era antes de entrar aquí, pero no nos conocíamos de casi nada, porque uno va quedando, ve unas pelis y poco más", confesó el concursante.

Julen confiesa que está enamorado de Sandra ???????????? #SecretGala7 pic.twitter.com/BTsEPa3lCU — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 28, 2021

"Te voy a esperar fuera"

"Se ha portado superbien conmigo, me ha dado su apoyo siempre; siempre que estado mal, ha venido", alabó De la Guerra, sobre Pica, de quien destacó que "es una chica muy sencilla y aquí me he dado cuenta de que la quiero un montón". Unas cariñosas palabras que despertaron el llanto de la catalana, que también pudo escuchar como el concursante admitía que "noto que me mira con ojos de enamorada, la verdad", algo que él mismo aseguró que "yo también" lo hacía. "Al principio ella se ponía trabas, luego fui yo, y hubo un momento en el que ya nos hemos dejado llevar los dos. Y yo, a día de hoy, lo que siento es que quiero estar con ella", declaró el madrileño, despertando una aplauso entre el público.

"Lo digo en totalmente en serio. Pienso que somos muy parecidos, nos entendemos muy bien. A veces discutimos, pero nos dura diez minutos y eso me parece genial", valoró De la Guerra, a quien el presentador ofreció la oportunidad de grabar un mensaje para Pica, sin que fuera consciente de que ya lo estaba viendo todo en directo. "Quiero darte las gracias por cuidarme desde el primer día. Te quiero un montón. No te preocupes, te voy a esperar fuera y no voy a hacer nada, porque no me apetece, manifestó entonces el concursante, tras lo cual admitió que "lo único que me apetece es estar contigo en la cama, abrazaditos". "Eres una chica estupenda, a la que todo le va bien, como a mí, supersencilla, superhonesta y superhumilde. Te quiero y te envío un abrazo muy fuerte", concluyó el madrileño, mientras Pica seguía llorando. Unas cariñosas palabras que provocaron que, de vuelta a la casa, la catalana acudiera a su encuentro, emocionada, para fundirse con él en un abrazo.