La locura por 'El juego del calamar' ha provocado un dramático suceso en Corea del Norte. Al parecer, un contrabandista de la serie ha sido condenado a muerte por introducir la exitosa ficción de Netflix dentro del territorio del país de manera ilegal. En concreto, las autoridades confirmaron que su sentencia se ejecutaría mediante el pelotón de fusilamiento. Además de él, varios jóvenes que visionaron la serie también habrían sido castigados.

Todo comenzó cuando el acusado consiguió la obra dirigida por Hwang Dong-hyuk en versión original y la llevó hasta el citado país desde China. Una vez allí, según detallan desde Radio Free Asia, comenzó a distribuirlas a través de memorias USB. Un estudiante de secundaria se hizo con una de estas copias y fue condenado a cadena perpetua, mientras que otros seis que vieron la serie tendrían que realizar cinco años de trabajos forzados. Tan dura es la condena, que hasta los profesores de los implicados fueron despedidos y podrían ser castigados de otra manera más contundente.

Parece que todos los esfuerzos de Corea del Norte para que la ficción de Netflix no se vea entre su población no han dado los frutos. Las autoridades del país trabajan para aplicar la reciente ley de eliminación del Pensamiento y la Cultura reaccionarios, que aplica, como en este caso, la pena de muerte a aquellos que puedan conservar o distribuir medios de comunicación de países capitalistas, especialmente, aquellos de Estados Unidos y Corea del Sur. Lo curioso es que, al parecer, la detención de los siete estudiantes que vieron 'El juego del calamar' sería la primera que se realizaría bajo esta normativa con menores de edad.

