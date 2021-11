El éxito que ha cosechado 'El juego del calamar' ha provocado que ciertas personas encontrasen la oportunidad perfecta para engañar a los fanáticos de la serie y la creación de una criptomoneda del todo inestable inspirada en la ficción coreana ha sido una de las catastróficas consecuencias. De esta manera, con el nombre de Squid se daba a conocer el anónimo y peligroso proyecto.

'El juego del calamar'

En su momento más álgido, Squid alcanzó un valor de 2.861 dólares según CoinMarketCap, pero minutos después cayó a cero. ¿Por qué ocurrió esto? En el mundo de las criptomonedas, esta práctica es más habitual de lo que parece y se llama rug pull, lo que en español significa "tirón de alfombra". Consiste en que los creadores cobran rápidamente las monedas por dinero real y agotan el fondo, aprovechando que el valor está alto, provocando que la criptomoneda se devalúe de forma inmediata ya que no pueda sostener su valor.

No obstante, el fraude de la criptomoneda inspirada en 'El juego del calamar' no se quedaba solo ahí, ya que irradiaba desconfianza por otros motivos. Los inversores podían comprarla, pero no podían venderla durante por lo menos tres años. Además, su página web estaba llena de errores ortográficos y una estructura de lo más sencilla que no aportaba ningún tipo de seriedad a la transacción.

Netflix se desliga

Por su parte, Netflix no apoyó en ningún momento la criptomoneda y niega cualquier tipo de relación con el timo con el que los desarrolladores de la criptomoneda se han llevado más de tres millones de dólares con la repentina retirada. Unos desarrolladores que, aunque aparecían sus nombres en la página web ya inexistente, tampoco hay ni rastro de ellos por redes sociales profesionales como LinkedIn.