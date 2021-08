El contratiempo de Yurena en casa de Gianmarco: "Me fui bien mojadita a mi casa"

Los nuevos capítulos de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' están dando mucho de qué hablar y dejando varias anécdotas. Una de las más divertidas (y vergonzosas) ha sido puesta de manifiesto por Yurena en la entrega con Terelu Campos como anfitriona, donde explicó el contratiempo que había tenido en la emisión anterior. Y es que la cantante vivió un momento de tierra trágame en la casa de Gianmarco Onestini.

Yurena en 'Ven a cenar conmigo'

Yurena estaba muy ilusionada por la cena que habían tenido en la casa del modelo, algo que parece que le jugó una mala pasada, porque un despiste hizo que acabara empapada, como ella misma ha contado. La cantante se cayó en la piscina cuando dejaba la casa y tuvo que ser atendida por el propio Gianmarco y el resto del equipo, que la envolvieron en toallas.

"No te creo", le dijo Terelu incrédula cuando Yurena le contó lo ocurrido. "Yo me iba ya para mi casa, a dar una vuelta también con amigos cuando de repente está todo oscuro y me he caído", explicó justo después del incidente a las cámaras del programa. Terelu aprovechó también para tirarle una pulla a Gianmarco, diciendo que no podía estar bebida porque "lo de Gianmarco fue la ley seca".

¿Estrategia?

Mientras la cantante contaba que tuvo que volver a una de las habitaciones del modelo, Terelu no se cortó en afirmar "tú lo que querías era dormir con Gianmarco". Yurena no ha negado su atracción hacia el exsuperviviente entre bromas. "Gianmarco es un yogurín, a mí los yogurines me encantan. Esto era un truco, pero me salió mal", dijo la cantante entre risas. "Me fui bien mojadita a mi casa", concluyó Yurena.