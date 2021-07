El juego de recompensa de la gala del 15 de julio de 'Supervivientes' dio para más de lo que se había pensado en un primer momento. Olga Moreno fue la ganadora, pero la organización quiso premiar a otro de los concursantes si confesaba un oscuro pecado. Por ello, todos, a excepción de Alejandro Albalá que perdió la prueba por un golpe de Gianmarco Onestini, comenzaron a exponer sus secretos para tratar de ser los elegidos por Olga.

Gianmarco Onestini confiesa su "pecado" con un calabacín en 'Supervivientes 2021'

Gianmarco fue el primero en empezar, relatando que de niño robó golosinas en muchas ocasiones. "Vaya puta mierda de pecado", le recriminó Jorge Javier Vázquez. Sus compañeros fueron contando sus pecados y, viendo el nivel, la organización le dio una segunda oportunidad, donde subió mucho el listón a la hora de confesar su pecado. Después de pensárselo durante unos segundos, el italiano narró una anécdota sexual con un calabacín.

"Tenía una novia. Estábamos haciendo el amor en la habitación de sus padres y abrí un cajón y dentro había un calabacín. Me dijo que a sus padres les gustaba mucho usarlo y que si quería que probábamos". Tanto sus compañeros como Lara Álvarez y Jorge Javier Vázquez rompieron en carcajadas al descubrir el giro de la historia. El presentador se interesó por si lo había utilizado él o no, a lo que Gianmarco, visiblemente avergonzado, preguntó si tenía que responder a eso. "Dejémoslo aquí, que siento bastante vergüenza", pidió el italiano. "Si no contesta es que lo utilizó", afirmaba Vázquez.

Los pecados de los supervivientes

Antes de sorprender con su confesión sexual, el resto de concursantes expresaron los pecados que habían cometido para ganarse el costillar que estaba en juego. "Yo una vez vendí bragas usadas por Internet", confesaba Lola, que comentó que sacó la idea de un documental. "Cuando era más pequeña, espiaba a mis padres cuando no estaban en el salón e iba a la habitación y les decía: 'os he pillado'", contaba Melyssa Pinto haciendo sonrojar a su madre. "Tuve una relación la secretaria de mi padre", narraba Tom Brusse. Finalmente, Olga elegía a Lola para disfrutar de la recompensa junto a ella y Albalá.