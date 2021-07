La noche del lunes 12 de julio, Telecinco emitió la décimo cuarta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', a cargo de Jordi González, en la que el programa contó en plató con la presencia de Carlos Alba, entre otros concursantes de 'Supervivientes' y colaboradores. Un exsuperviviente que, en medio de uno de los muchos debates de la noche, reconoció algo que Marta López ya había desvelado con anterioridad: que él y Gianmarco Onestini habían comido a escondidas en el concurso.

Marta López se enfrenta a Carlos Alba en 'Supervivientes'

La zamorana había compartido dicha información a la hora de defender a Olga Moreno, tras su polémico robo a Melyssa Pinto. Todo ello, incluso después de que Moreno hubiera manifestado varias veces su arrepentimiento y que, incluso, Pinto la hubiera perdonado a pesar de su distanciamiento. Por esa razón, López aprovechó un vídeo en el que Onestini defendía establecer un "método de seguridad" para proteger la comida de la sevillana, para lanzar a Alba una pregunta sobre el supuesto comportamiento previo que él y el italiano habían tenido en torno a la comida que compartían con el resto de sus compañeros en el reality.

"No justifico a Gianmarco porque todos, de una forma u otra, han robado", opinó Vicky Larraz, momento en el que López matizó que "unos lo han hecho delante de las cámaras y, otros, detrás". "Creo que es una estrategia para dejar a todo el mundo en evidencia, porque estamos en la recta final. Y Gianmarco está haciendo su estrategia", añadió Larraz, sobre el movimiento del italiano contra Moreno, para quien Onestini querría "dejar a Olga mal". "Carlos, ¿tú qué crees que pensarán los compañeros cuando se enteren de que Gianmarco y tú les robabais la comida y os la comíais?", lanzó entonces López, ante lo que el aludido defendió que "así no son las cosas".

"Puedo comer a escondidas perfectamente"

"Una cosa es robar y, otra, sobrevivir", aseguró Alba, convencido. "Pero cogiendo lo de los compañeros. Di la verdad", le instó la zamorana, momento en el que el aludido explicó, "a favor de Gianmarco", que todo había sido por su causa, puesto que "pasaba más hambre que el copón, que perdí veintidós kilos". "Cuando tiraban los cocos para los compañeros y veía que los repartían como cada uno quería, yo cogía un coco, lo escondía y, después, me lo comía", confesó Alba. López intervino entonces para señalar que "no es justo, porque la información no es esa" y recalcó que "os lo comíais tú y Gianmarco a espaldas de los compañeros". "Yo me puedo comer cocos a escondidas con Gianmarco perfectamente", aseguró entonces el sevillano, quien entonces soltó que "lo reconozco". "Pero yo nunca he robado", subrayó Alba, convencido.