La conversación de 'Cuéntame cómo pasó' que anticipó los líos con Hacienda de Imanol Arias y Ana Duato

Hay ocasiones en las que la realidad y la ficción tienen una línea muy fina de separación. Imanol Arias y Ana Duato están en el punto de mira de la justicia por haber cometido presuntamente siete delitos contra Hacienda en los ejercicios de los años de 2009 a 2015. Los intérpretes están siendo investigados por el caso Nummaria, ya que habrían evadido impuestos a través de la creación de estructuras societarias.

El pasado 6 de mazo saltó la noticia de que la Agencia Tributaria había pedido 28 años de prisión y 16 millones de multa para ambos, cuatro años por cada uno de los siete ejercicios en los que habrían realizado fraudes. Con toda la polémica que ha suscitado el caso debido en parte a lo mediático del mismo, algunos usuarios han recogido en redes sociales un extracto de una conversación entre Antonio y Mercedes, sus personajes en 'Cuéntame cómo pasó', que anticipó los líos con Hacienda de los Alcántara.

"A mí es que eso de las cuentas secretas y tanto lío me olía muy mal", comienza la conversación Mercedes, quien no comprendía por qué no se guardaba el dinero en una cuenta corriente. "La gente rica funciona así, meten el dinero en las cuentas para que no se entere Hacienda", le explica su marido. "Meten el dinero en cuentas opacas contra unas facturas que son falsas (...), hacen que compran pero no compran nada".

Prediciendo lo que estaba por llegar

La conversación tiene lugar en la recta final de la tercera temporada, cuando Antonio descubre la estafa que han realizado don Pablo y Jorge Lastra y cómo él está involucrado por ser la persona que ha firmado las facturas falsas. Don Pablo colocó al protagonista como Director General de Construcciones Nueva York para poder eludir él cualquier responsabilidad legal. Pese a que Antonio es inocente, ha sido señalado como la cabeza de turco, y en este diálogo trata de explicarle a Merche qué es una cuenta opaca.