El coronavirus marcará las tramas de 'The Good Doctor' en su temporada 4

Si hay un género de ficción que no puede evitar reflejar la crisis de la Covid-19 es el médico. Más allá de ciertos formatos sobre el confinamiento, como 'Diarios de la cuarentena', 'En casa' o 'Relatos con-fin-a-dos', las ficciones médicas tienen complicado obviar la pandemia en las tramas de sus nuevos capítulos. Nadie entendería que los médicos no llevasen mascarilla o no recibiesen la visita de algún enfermo de coronavirus. 'Anatomía de Grey', 'The Resident' y 'New Amsterdam' han confirmado que la Covid-19 llegará a sus hospitales y, ahora, 'The Good Doctor' se une a la lista.

'The Good Doctor'

La cuarta temporada del drama de ABC arrancará con el Hospital St. Bonaventure desbordado por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, según informa TVLine. Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, la serie protagonizada por Freddie Highmore regresará con un episodio doble.

Rodaje paralizado

Por el momento, falta ver cuándo podrá iniciarse la grabación de la cuarta temporada. La ficción tenía previsto empezar su rodaje la próxima semana en Vancouver (Canadá), ciudad donde suele grabarse. Pero los protocolos sanitarios para preservar la salud del equipo técnico y artístico siguen poniendo en duda la fecha de inicio.

"Ha habido un problema con las pruebas de Covid-19, que estamos trabajando para resolver con el Consejo de Columbia Británica", declararon desde Sony Pictures Television a Deadline. De modo que hasta solucionar este incidente, no podrán comenzar las grabaciones. Un problema que también ha llegado a los rodajes en España con el aplazamiento de 'Élite' por un caso de coronavirus en su reparto, tal y como avanzó FormulaTV en exclusiva. Sin embargo, 'S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson' sí ha conseguido superar su primera semana de rodaje sin ningún problema.