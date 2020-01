Las claves de 'Amar a muerte', el remake de 'El cuerpo del deseo' con Michel Brown y Angelique Boyer

A pesar de que la parrilla de Nova se ha visto invadida por múltiples producciones turcas, la cadena de Atresmedia no ha olvidado las telenovelas latinoamericanas, a cuya lista suma a partir del 7 de enero, a las 18h00, una nueva apuesta: 'Amar a muerte'. Remake de la conocida 'El cuerpo del deseo' protagonizada por Mario Cimarro y Lorena Rojas y emitida en España en 2005, esta nueva adquisición de Atresmedia cuenta con Michel Brown ('Pasión de Gavilanes') y Angelique Boyer ('Teresa', 'Tres veces Ana') como sucesores de ambos actores en los papeles protagonistas.

Angelique Boyer y Michel Brown, actores protagonistas de 'Amar a muerte'

Distribuida por Televisa Internacional y producida por W Studios y Lemon Studios, 'Amar a muerte' cuenta con un guion elaborado por Florencia Castillo, Vicente Albarracín y Carlos Eloy Castro, además de Carlos Cock Marín, Alejandro Lozano y Joe Rendón a cargo de la dirección. Una historia de amores, crímenes y venganza, estrenada en 2018, que ha sido emitida en países como México y Estados Unidos, donde ha logrado cosechar un considerable éxito entre la audiencia, hasta el punto de hacerse eco en los medios a nivel internacional.

'Amar a muerte' cuenta la historia de amor entre Lucía Borges y León Carvajal, un adinerado y exitoso empresario que fallece tras ser apuñalado en plena boda. Prácticamente al mismo tiempo, El Chino Valdés, un asesino a sueldo, se enfrenta a la pena de muerte y Beltrán Camacho, un antropólogo, fallece en un accidente de coche. Tres eventos diferentes y distantes en el espacio, tras el cual el alma de Carvajal acaba en el cuerpo de El Chino, mientras que este ve cómo su alma transmigra al cuerpo de Camacho, un antropólogo, desatando una serie de acontecimientos que cambiarán sus vidas y las de los suyos para siempre. Ante su estreno en la tarde del martes 7 de enero, en FormulaTV recogemos algunas de las claves por las que merece la pena disfrutar de 'Amar a muerte'.

1 Un comienzo impactante

El Chino, condenado a morir en la silla eléctrica en 'Amar a muerte'

La muerte de tres personajes aparentemente destacados al arrancar 'Amar a muerte' es más que suficiente para llamar la atención de la audiencia a modo de gancho. La telenovela arranca mostrando a una angustiada Lucía en una ambulancia, mientras León se debate entre la vida y muerte tras ser apuñalado. Un breve adelanto de lo que la historia mostrará tiempo después, mientras la producción presente a Michel Brown en su papel inicial como El Chino Valdés, un asesino a sueldo que acaba condenado a muerte en la silla eléctrica.

Con una vida más humilde y tranquila, el espectador tiene ocasión de ver algunos retazos de Beltrán Camacho, un antropólogo que trabaja en una universidad, antes de que sufra un accidente de coche acompañado por su mujer, en el que fallece para que su alma sea sustituida por la de El Chino. Tres hombres que se verán profundamente afectados por el cambio de cuerpos, nada más arrancar la historia, ya dejan con sus muertes numerosos cabos que atar a lo largo de la trama, al igual que tres familias destrozadas y afectadas en distinta medida por dichas pérdidas.

2 Michel Brown en el papel de León Carvajal

Michel Brown como León Carvajal en 'Amar a muerte'

Michel Brown vuelve a la televisión española con una de sus últimas producciones, donde toma el relevo de su compañero de 'Pasión de gavilanes', Mario Cimarro, para dar vida a dos personajes importantes en la historia: El Chino y León. Mientras que la interpretación del primero de ellos concluye tras su muerte en la silla eléctrica, Brown se sitúa como el adinerado empresario, en un papel en el que el personaje ha de interpretar múltiples caras para evitar ser descubierto por su familia antes de tener la ocasión de explicar cuál es su verdadera identidad y, también, evitar problemas con la policía, dada la trayectoria delictiva del cuerpo que está ocupando.

Hombre de carácter, profesional y cariñoso, aunque algo desastre a la hora de tratar problemas emocionales en su seno familiar, León ha de lidiar no solo con el shock que supone vivir en otro cuerpo, sino que también ha de hacer frente al pasado de El Chino. Durante uno de sus "trabajos", el sicario robó un maletín con valiosa información y una gran suma de dinero que acabó ocultando antes de ser capturado y condenado. Una decisión que pone en peligro no solo a León, ahora en el cuerpo del delincuente, sino también a la mujer y la hija de El Chino, Lupita (Jessica Mas) y Juliana (Bárbara López), que se verán obligadas a huir de los socios de dicho personaje para evitar ser torturadas y asesinadas en la búsqueda del valioso maletín.

3 Angelique Boyer como Lucía Borges

Angelique Boyer interpreta a Lucía Borges en 'Amar a muerte'

Junto a Michel Brown, 'Amar a muerte' cuenta con Angelique Boyer en el papel protagonista de Lucía Borges, una mujer de origen humilde que acaba contrayendo matrimonio con León Carvajal, momento en el que se queda viuda cuando él es asesinado por un camarero ante los invitados. La conocida actriz de origen francés da vida a una mujer valiente, reservada, aunque cariñosa, cuyo desdichado pasado, en el que fue obligada a ejercer de prostituta, parece perseguirla a pesar de haber encontrado la felicidad junto al empresario.

Con el regreso de León en la piel de "El Chino", quien acaba haciéndose pasar por guardaespaldas para los miembros de su familia, Lucía tendrá que hacer frente a los sentimientos que irán surgiendo hacia Carvajal a medida que pasen más tiempo juntos. Una química que tanto Boyer como Brown logran plasmar en sus personajes, convirtiendo a la pareja protagonista en un punto centra de la trama cuyos avances merece la pena seguir de cerca. Además, la adinerada viuda se verá obligada a lidiar con Johny Corona, discípulo de Carvajal, con quien mantiene una íntima relación por la que él parece dispuesto a hacer cualquier cosa.

4 Arturo Barba como El Chino Valdés

Arturo Barba da vida a El Chino en 'Amar a muerte'

Aunque El Chino y León tienen una segunda oportunidad otorgada por la muerte, no ocurre lo mismo con Beltrán Camacho, interpretado por Arturo Barba. El cuerpo del antropólogo se ve ocupado por el alma del asesino, quien se ve frente a una vida en la que su anterior identidad era un prestigioso profesor de universidad, felizmente casado con una maestra, Alicia (Cinthia Vazquez), y con un hijo, Javier (Alessio Valentini), que está en plena lucha contra el cáncer. Una situación complicada, dado el elevado coste del trasplante que el pequeño necesita para sobrevivir, y los escasos ingresos con los que cuenta la pareja con respecto a la cantidad que requieren.

Instalado en una vida que no es la suya, El Chino no se toma demasiado bien su nueva vida y no oculta para nada su ruda, egoísta y fría personalidad, hasta el punto de pegar una paliza al mejor amigo del difunto Beltrán. No obstante, eso no evita que la familia del difunto antropólogo vaya calando en él poco a poco, mientras una parte de él se muestra preocupado por su mujer y su hija, sentimiento que parece experimentar por primera vez en su vida. Un inicio de su viaje que promete tener mucho impacto en el gélido asesino, hasta el punto de que los posibles cambios que seguramente experimentará el personaje suponen un importante punto de interés. ¿Será capaz El Chino de redimirse en su nueva vida? ¿Dejará atrás su ambición y su frialdad para ayudar a los que los rodean, hasta el punto de emplear el dinero que robó para algo más que bienes materiales?

5 Tres familias con las vidas trastocadas

Los hijos de León Carvajal en 'Amar a muerte'

Los cambios de El Chino y León, al igual que la muerte de Beltrán, suponen un duro golpe para sus familias, convencidas de que sus seres queridos han fallecido, además de que conllevan numerosos cambios en sus vidas. Mientras que la mujer y la hija del sicario se sumergen en una peligrosa huida de los socios de El Chino durante la cual se ven abandonadas por León; la familia del empresario ha de ocupar el hueco que ha dejado Carvajal, al igual que comienzan las peleas por la cuantiosa herencia, especialmente entre Eva (Claudia Martín) y Lucía.

La hija mayor de León nunca ha dudado en demostrar su animadversión hacia la novia de su padre y, tras su muerte, no duda en acusarla de asesinato, al igual que tampoco duda en luchar para que no reciba su parte de la fortuna. Una tensa relación que parece ir en aumento y que desata una guerra abierta entre ambas. Completando el triángulo de las principales familias implicadas, están Alicia y Javier, mujer e hijo del difunto Beltrán, para quienes la llegada a sus vidas de El Chino supondrá todo un impacto en sus tranquilas vidas, dado que es un hombre que nada tiene que ver con el sosegado y humilde antropólogo.

6 Johny Corona, el principal villano entre múltiples enemigos

Johny Corona, personaje interpretado por Alejandro Nones en 'Amar a muerte'

Dado el protagonismo de la historia de amor entre Lucía y León, Johny Corona, personaje interpretado por Alejandro Nones, es sin duda uno de los grandes antagonistas de 'Amar a muerte'. Amante de Lucía y obsesionado con la protagonista, el que era discípulo de León no duda en pagar a un sicario para asesinar a Carvajal en plena boda con Borges. Un paso por el que Lucía comienza a dar marcha atrás en su relación, lentamente, al ver la evidente falta de escrúpulos y la ambición de su amante, quien se ofrece incluso a quitarle del medio a Eva si la molesta.

En los intentos de Johny por mantener la relación con Lucía, por darle todo lo que él cree que la protagonista desea, el aprendiz de Carvajal se topará con un fuerte rival: el propio León, quien regresa al hogar en el cuerpo de El Chino para cuidar de su familia y recuperar su vida, en lo que se incluye reconquistar el corazón de Lucía. Un hombre que, poco a poco, irá consiguiendo su objetivo mientras Corona se empeña en mantener una relación obsesiva que Borges comenzará a cuestionar mientras crece la distancia entre ambos, empujando a Johny cada vez más lejos de cualquier límite que pueda detenerlo a la hora de conseguir lo que desea.

7 Incógnitas, tensión y problemas, una mezcla que engancha

Lucía es retenida a punta de pistola en 'Amar a muerte'

Además de contar con un grupo de personajes variado y amplio, 'Amar a muerte' cuenta con tramas cargadas no solo de tensión y graves problemas, sino también varias incógnitas que pueden enganchar fácilmente al espectador. La amenaza de los socios de El Chino, constante sobre la familia del asesino y sobre León, dado que es él quien tiene la apariencia del sicario, es tan solo uno de los puntos que promete emociones fuertes a lo largo de la historia. A ello se suma además la importantísima información que parece contener la memoria que robó junto al dinero y que promete una historia de intrigas en la que tanto traficantes como poderosos parecen estar envueltos.

Las muertes que Johny va dejando a su paso en su empeño en mantener su relación con Lucía mientras trata de ocultar su implicación en el asesinato de Carvajal, también suponen un punto extra para la trama. A él se une el deseo de León de descubrir la identidad del responsable de su muerte, en una persecución que deja en el aire la reacción del empresario cuando descubra que Corona pagó por su asesinato, además del hecho de que Lucía estaba al tanto de su implicación desde el momento en el que su marido fue atacado. Una trama que une a estos tres personajes más allá de la historia de amor, a la que se suma también el pasado de Borges como prostituta, que tanto parece afectarla. ¿Cómo escapó de esa vida y acabó conociendo a uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Fue todo parte de un plan? ¿Y cómo se conocieron ella y Johny?

8 Juliantina, la pareja que conquistó a la audiencia

Valentina y Juliana en 'Amar a muerte'

Aunque la serie cuenta con Lucía y León como personajes protagonistas, lo cierto es que ha habido una pareja secundaria en 'Amar a muerte' que ha logrado eclipsarlos entre la audiencia al convertirse en todo un fenómeno: la formada por Valentina, hija de León, y Juliana, hija de El Chino. Interpretadas por Macarena Achaga y Bárbara López respectivamente, las dos jóvenes protagonizan su propia historia de amor en la telenovela, por la que su dúo ha sido denominado como Juliantina. En medio de la huida de Juliana y su madre de los socios de El Chino, la joven acaba topándose con la rica heredera. Así arranca una estrecha amistad que va creciendo paso a paso a lo largo de la historia, hasta convertirse en una relación romántica que ha arrasado entre la audiencia, como ha ocurrido en España con Luimelia, de la serie 'Amar es para siempre'.

Tal ha sido el apoyo de los seguidores hacia la pareja que, cuando su primer beso se mostró parcialmente tapado ante las posibles malas reacciones, los fans no dudaron en manifestar su indignación, generando una presión más que suficiente como para que su siguiente beso, y todas las demás muestras de cariño entre Valentina y Juliana, ya no tuvieran que esconderse o "disimularse". Incluso las propias intérpretes de ambos personajes se han mostrado muy entusiasmadas con el shippeo, generado por una historia de amor que une a las familias Carvajal y Valdés más allá de la extraña transmigración de las almas de El Chino y León y cuyo desarrollo logra mantener a los espectadores muy atentos a lo que pueda ocurrir a continuación.