Asraf Beno pone en peligro la boda con Isa Pantoja: "Son una mierda de familia"

Que una pareja participe junta en un reality show puede ser una prueba de fuego para su relación y si no que se lo digan a Fani Carbajo y Christofer Guzmán, quienes han acabado rompiendo pese a tener intenciones de casarse. En esta ocasión, los que tienen las campanas de boda sonando son Asraf Beno e Isa Pantoja. ¿Pero por cuánto tiempo?

Asraf Beno duda sobre su relación con Isa Pantoja en 'La casa fuerte 2'

El conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha llegado a salpicar dentro de 'La casa fuerte', donde la hija de la tonadillera está concursando. Esto no ha hecho más que tensar la pareja de Beno y Pantoja y el primero cada vez se encuentra con más dudas sobre si dar el "sí, quiero" al ver las actitudes de su novia hacia él: "Me encuentro decepcionado. Desde que le he pedido matrimonio tengo más dudas".

El concursante, roto en lágrimas, se desahogaba con Rebeca Pous y Cristini Couto. "No puedo estar con una persona que no me defiende", aseguraba. "He sufrido muchísimo con esta familia, es una mierda de familia". Según cuenta, lleva a sus espaldas una importante carga desde los inicios de la relación, lo que Chabelita no estaría ayudando a reducir: "Delante de toda España me está dejando en vergüenza", la acusaba.

Pone el punto de mira en Belén Esteban

Asraf Beno no ha querido contarle a sus compañeras toda la historia, ya que tiene claro que, de hacerlo, le cuestionarían la razón por la que sigue junto a la cantante. Pero no solo esto, sino que ha señalado a Belén Esteban como una de las personas que "le come el coco" a Isa P. sobre él: "Le viene la Belén: 'no, de este no te fíes, de este no sé qué'... ¿Pero cómo mi puta novia no puede defenderme?".