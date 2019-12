El creador de 'Fargo' y los directores de "Vengadores: Endgame" desarrollan 'Mastermind' para Amazon

Amazon ha reunido un equipo de lujo para adaptar la última novela del periodista Evan Ratliff, "The Mastermind: Drugs. Empire. Murder. Betrayal", que repasa la vida del criminal Paul Le Roux. A partir de los hechos reales recogidos por Ratliff, los productores Noah Hawley ('Fargo') y Joe y Anthony Russo ("Vengadores: Endgame") y la guionista Krysty Wilson-Cairns ("1917") darán forma a esta nueva serie de la plataforma de streaming del gigante del comercio.

Portada de "The Mastermind: Drugs. Empire. Murder. Betrayal."

El libro fue publicado en enero de 2019 por Random House y expone cómo Le Roux creó un insólito imperio criminal en la red, para después convertirse en informante de la DEA cuando derribaron su monumental entramado. Como informa Deadline, la serie mostrará la influencia de Le Roux sobre sus subordinados y diseccionará sus motivaciones para tejer ese abrumador emporio del crimen.

La producción de la serie corre a cargo de Skybound Entertainment, 26 Keys y AGBO, con Hawley y los hermanos Russo como principales cabezas visibles. Por su parte, Wilson-Cairns no solo ha llamado la atención con el libreto del drama bélico "1917", ya que fue una de las guionistas de cabecera de la tercera temporada de 'Penny Dreadful' y ha firmado el guion de "Last Night in Soho", la nueva película de Edgar Wright.

Creando sin parar

Al mismo tiempo que aportan su sabiduría como productores al desarrollo de 'Mastermind', los hermanos Russo siguen inmersos en el desarrollo de su "evento global" para Amazon. Como se confirmó en febrero, ese proyecto es una ambiciosa franquicia internacional de espías supervisada por estos reputados guionistas, que gestionarán principalmente la serie troncal en inglés, de la que emergerán varios spin-offs locales, siendo los primeros en desarrollarse los ambientados en Italia e India.