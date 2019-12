'El Señor de los Anillos': Morfydd Clark ('La materia oscura') interpretará a Galadriel

La ambiciosa adaptación televisiva de 'El señor de los anillos' sigue añadiendo actores. En esta ocasión es Morfydd Clark la que se une al reparto de la serie para interpretar un icónico personaje de la saga de Tolkien. La joven actriz de 'La materia oscura' encarnará nada más y nada menos que Galadriel, la sabia y magnética elfa a la que dio vida Cate Blanchett en los films de Peter Jackson.

Morfydd Clark será Galadriel en la adaptación televisiva de 'El señor de los anillos'

Galadriel es una de las figuras más potentes de la Tierra Media y el primer personaje de esta envergadura que se confirma que aparecerá en la serie de Amazon Prime Video, aunque bien podría ser que no fuese el último a pesar de que la ficción transcurre miles de años antes que "El hobbit".

Seguimos sin saber demasiado de la trama de 'El señor de los anillos' más allá del hecho de que explorará nuevas historias previas a "La Comunidad del Anillo". Más concretamente, parece que la ficción se situará durante la Segunda Edad del Sol o Edad Oscura, un periodo poco conocido de la mitología de Tolkien en el que fueron forjados los Anillos de Poder.

La serie, que tiene aseguradas al menos dos temporadas, actualmente se encuentra en fase de pre-producción pero está previsto que en unos meses el equipo se traslade a Nueva Zelanda. Sin embargo, aún tardaremos mucho en disfrutar de ella porque según Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios, la producción se paralizará durante unos cuatro o cinco meses después del rodaje de los dos primeros episodios de su primera temporada que serán dirigidos por J.A. Bayona.

Una estrella en ascenso

Clark ha tenido un gran año y el 2020 se presenta aún mejor. La actriz, que interpreta a uno de los personajes de 'La materia oscura' de HBO y BBC, aparecerá en la próxima adaptación de "Dracula" de Bram Stoker de la cadena pública británica y estrenará los films "Saint Maud" y "The Personal History of David Copperfield". Anteriormente la hemos podido ver en 'Patrick Melrose' y en 'The Alienist' de Showtime.