El creador de 'Vikings' aclara qué ha sucedido con Bjorn en la midseason finale de la sexta temporada

'Vikings' se ha despedido (temporalmente) con otra batalla de gran escala en el décimo episodio de la sexta temporada. Como era inevitable, los Rus han llegado a Kattegat liderados por Ivar, Hvitserk y Oleg, y la falta de cohesión de las fuerzas vikingas ha facilitado su derrota. A pesar de la exhibición de valentía de Bjorn, el monarca encarnado por Alexander Ludwig no ha sido capaz de salvar al pueblo noruego, y él mismo se ha visto rendido ante un destino un tanto incierto.

Alexander Ludwig como Bjorn en 'Vikings'

Tras ser apuñalado en el pecho por su hermano Ivar, Bjorn no lucía un aspecto demasiado saludable, así que el creador de la ficción, Michael Hirst, ha salido al paso para arrojar algo de luz sobre el futuro del héroe protagonista. "Bueno, no está muerto, ¿no? Está herido de gravedad," comenta el guionista a TV Guide, que en otras declaraciones a ET Online ha seguido jugando con la ambigüedad: "No afirmaría que está muerto todavía, hasta que lo veáis. Así que, no estoy diciendo que ambos [Harald y Bjorn] estén vivos todavía, pero podrían estarlo, porque no les hemos visto morir."

Por lo tanto, Hirst nos insta a esperar al undécimo episodio, con el que arrancará la emisión de la última tanda de capítulos de la historia de 'Vikings', cuyo estreno tendrá lugar este mismo año. En cuanto a qué podemos esperar de esas entregas finales, el creativo ha abierto la puerta a nuevas aventuras, ya que parte de los vikingos supervivientes de esta batalla se dirigirán a Wessex, mientras que Ubbe y Torvi se dirigirán a la occidental Tierra Dorada. De la misma manera, Hirst no se cierra en banda al regreso de personajes que se despidieron previamente: "Es posible que se produzca el retorno de uno o más personajes originales."

Despedida agridulce

Ludwig tampoco ha hecho esperar su reacción a la masacre vivida en Kattegat, pero, al igual que Hirst, no sentencia a Bjorn, aunque se muestra menos ambivalente. "No tiene buena pinta," reconoce a TV Guide, calificando de "jugada maestra" el giro de la puñalada propinada por Ivar: "Es algo que había hablado con el creador de muchas maneras, y yo siempre decía que quería que Bjorn muriera en manos de alguien como Ivar."

Por lo tanto, el actor canadiense podría obtener su salida deseada, pero, pase lo que pase con Bjorn, todavía no ha dicho la última palabra. "Esté vivo o no, veréis una versión de Bjorn de alguna manera, figura o forma," elucubra Ludwig, que jamás olvidará su paso por 'Vikings': "No podría estar más agradecido por esta experiencia. Ni en mis mejores sueños habría imaginado que tendría este reconocimiento global." Además, no se atreve a despedirse de Bjorn definitivamente: "Puede que este no sea el final de mi tiempo con Bjorn. Netflix ha encargado un spin-off y sé que ha habido conversaciones acerca de hacer películas. Creo que hay más historias de la serie que pueden ser contadas si se hace de la manera correcta."