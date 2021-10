'El juego del calamar' se pasa al porno con esta versión solo para adultos

El éxito de 'El juego del calamar' en Netflix ha traspasado la ficción convencional para adentrarse en los contenidos para adultos. Esta nueva versión ha pillado de imprevisto a varios seguidores de la serie al navegar por internet y, al buscar información sobre su nueva obsesión, descubrir un vídeo pornográfico que imita a la obra original de Hwang Dong-hyuk. Eso sí, más allá del contenido sexual, hay que reconocer que la puesta en escena es replicada casi de manera idéntica.

'El juego del calamar'

"Me bajé la que no era", explica irónicamente un usuario de Twitter que ha sido el encargado de subir un breve fragmento de la película para adultos. La secuencia muestra una escena en la que se puede ver una sala que imita a uno de los pabellones donde se realizan las tétricas pruebas de la serie coreana. La diferencia principal radica en que el juego que se ve en el vídeo, no es precisamente para niños, ya que se puede ver contenido sexual explícito.

Llama la atención el vestuario, que también intenta ser fiel a la ficción original. Eso sí, la parodia tiene unos roles muy marcados para hombres y mujeres. Ellos aparecen representando a los guardias, todos van vestidos de rojo y con la máscara negra. Ellas, por su parte, son las concursantes y llevan el mono verde. Todas están sentadas en el suelo hasta que son elegidas para mantener relaciones sexuales con alguno de los vigilantes.

La versión porno, ¿un inesperado síntoma del éxito de la ficción?

Aunque parezca extraño, lo cierto es que existen muchas ficciones que cuentan con una adaptación porno. Éxitos internacionales como, por ejemplo, 'Girls', 'Breaking Bad', 'Doctor Who' o 'American Dad!', ya tienen su particular versión solo para adultos. De esta manera, parece que 'El juego del calamar' continúa convirtiéndose en un fenómeno social en todo el mundo, aunque no todo lo que deriva de ella puede ser controlado por Netflix.