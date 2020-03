Bea Retamal y Antonio Pavón, concursantes desterrados en 'Supervivientes 2020'

La noche del jueves 5 de marzo, 'Supervivientes 2020' alcanzó su tercera gala, en la que los nominados eran Antonio Pavón, Bea Retamal y Rocío Flores, tras la salvación de Ferre en la emisión del martes 3 de marzo. Como ya se había adelantado, dos de ellos tuvieron que despedirse de sus compañeros tras la votación del público, que provocó el destierro de Bea y Antonio, frente a la salvación de Rocío.

Antonio, Bea y Rocío antes de conocer los nombres de los desterrados en 'Supervivientes 2020'

Retamal fue la primera en verse obligada a abandonar la palapa, cuando Jorge Javier Vázquez anunció su nombre como la primera concursante desterrada de la noche. Un momento en el que la superviviente se mostró muy emocionada, al igual que José Antonio Avilés. "Quiero dar las gracias a todo el programa por darme la oportunidad. Para mi, estar aquí ya es ganar", reconoció Bea, antes de despedirse de sus compañeros. "Muchas gracias a la gente que me apoya y a la organización por estar al pie del cañón. Pase lo que pase a partir de ahora, para mí va a ser bueno", prosiguió la concursante.

"Os quiero un montón, me habéis hecho mejor persona", concluyó Retamal, después de asegurar que "me da mucha pena no haberos conocido a todos". Una vez se retiró la concursante, Jorge Javier quiso saber entonces cómo se encontraba José Antonio, quien era incapaz de contener las lágrimas. "Hay dos personas que se baten en duelo que me dolerían muchísimo que se fueran", confesó el concursante, afectado, señalando a Retamal y Flores, tras lo cual confesó que echaba de menos a la segunda y a Albert Barranco, con quienes había compartido los primeros días de convivencia y que ahora estaban en otro grupo.

"Gracias a la gente que ha apostado por mí"

"Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que trabajan en 'Supervivientes'. Son increíbles, hace un trabajo impresionante", declaró por su parte Pavón, tras anunciarse su eliminación frente a Rocío, quien no pudo evitar echarse a llorar. "Gracias por dejarme disfrutar de esto", añadió Antonio, quien también tuvo presente a sus seres queridos, tras lo cual concluyó dedicando unas palabras a sus compañeros. "Sois todos unos crack. Para estar aquí hay que tener los pantalones bien puestos. Os deseo mucha suerte", manifestó el concursante. Por su parte, Flores confesó sentirse "en shock" con su salvación, una vez que Pavón se retiró de la palapa. "Muchísimas gracias a la gente que se ha dejado la pasta para que siga aquí y ha apostado por mí", soltó finalmente la concursante.